Russia, pioggia di fuoco sul porto di Sebastopoli: la sfida totale di Kiev

Un attacco di droni ucraini condotto alle prime ore di oggi ha provocato un incendio in un cantiere navale a Sebastopoli, in Crimea, ferendo almeno 24 persone. «Mi trovo sulla scena di un incendio nel sito meridionale di Sevmorzavod (cantiere navale di Sebastopoli). "Tutti i servizi operativi stanno lavorando sul posto", ha scritto il governatore russo di Sebastopoli Mikhail Razvojaïev su Telegram. "In seguito all’attacco, secondo le prime informazioni, sono rimaste ferite complessivamente 24 persone", ha aggiunto Razvozhayev.

Secondo il governatore, l’incendio è stato il risultato di un "attacco missilistico" effettuato da Kiev contro Sebastopoli, porto di origine della flotta russa del Mar Nero nell’annessa Crimea. Dal lancio dell’offensiva contro l’Ucraina nel febbraio 2022, la Crimea, annessa alla Russia nel 2014, è stata regolarmente bersaglio di attacchi aerei e navali di droni. Il 25 agosto, Mosca ha affermato di aver abbattuto addirittura 42 droni ucraini lanciati contro le basi russe della penisola. E intanto Vladimir Putin prepara l'incontro con il leader nordcoreano, Kim Jong Un: "Discuteremo di tutti gli argomenti", ha affermato il presidente russo. Ma al centro dell'incontro ci sarebbe uno scambio tra armamenti e scorte alimentari.