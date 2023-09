Aereo per Fiumicino perde 8mila metri in 10 minuti: terrore in volo, come si salvano

15 settembre 2023 a

Quanto accaduto a bordo del Boeing777 diretto all’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino sembra tratto da una sceneggiatura di un film o una serie tv, ma è tutto vero. Momenti di puro panico sono stati vissuti dai 270 passeggeri del volo e dai 14 membri dell’equipaggio. All’improvviso l’aereo ha iniziato a precipitare molto rapidamente: nell’arco di appena dieci minuti la sua altitudine si è abbassata da 11mila a circa 3mila metri, come riportato dal Daily Mail.

I passeggeri per lunghi attimi hanno quasi temuto il peggio, ma alla fine l’equipaggio è riuscito ad atterrare in sicurezza: dopo aver effettuato un paio di giri sopra il Canada ad un’altitudine stabile, l’aereo è rientrato in New Jersey per “far fronte a una possibile perdita di pressione nella cabina”, come dichiarato da un portavoce della United Airlines. “Il volo è atterrato in sicurezza - ha poi aggiunto in un secondo momento - e non c'è mai stata alcuna perdita di pressione nella cabina”.

Insomma, il portavoce si è smentito da solo, senza considerare che anche la Federal Aviation Administration ha affermato che l’aereo ha effettivamente riportato un “problema di pressurizzazione” che lo ha costretto a tornare al punto di partenza. L’importante è che i passeggeri sono atterrati sani e salvi e sono poi stati spostati su un altro aereo per riprendere il viaggio.