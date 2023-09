Aereo Luton-Ibiza, fanno ses*** ad alta quota? Ma li beccano: si scatena il delirio

12 settembre 2023 a

a

a

Il volo EasyJet è da Luton a Ibiza: decine di turisti inglesi stanno per prendere d'assalto, come ogni anno, la nota località delle Baleari, una delle capitali della movida mondiale. Alcol, spiagge, gioventù scatenata e disinibita, ore piccolissime in locali "estremi".

Qualcuno però, assai impaziente di sbarcare sulla Isla Blanca, ha deciso di spassarsela tra le nuvole, facendo sesso nella striminzita toilette dell'aereo. In maniera un po' troppo plateale, però, tanto che quando il pilota li ha scoperti, aprendo la porta, c'era già qualcuno dei passeggeri con il telefonino in mano, pronto a immortalare la scena. Detto fatto: il video è diventato virale su TikTok a tempo di record, come facilmente prevedibile.

Data del "fattaccio": l'8 settembre. La clip dura appena 30 secondi, durata sufficiente però per capire tutto l'imbarazzo dell'equipaggio e delle persone più vicine ai servizi. La coppietta, preda della passione, ha commesso un errore marchiano: entrare insieme nel bagno e rimanerci troppo tempo.

Alessia Marcuzzi in aereo, sesso ad alta quota con il calciatore: dettagli intimi, indizi a luci rosse

L'assistente di volo a quel punto non ha potuto far altro che bussare timidamente, per poi aprire la porta. Colti in flagrante, nel bel mezzo dei più classici atti osceni. Raggelato, lo steward ha chiuso immediatamente la porta ma sull'aereo si era già scatenato il delirio, tra fischi di approvazione, applausi divertiti, risate e qualcuno che grida "eroi" ai due amanti. E intanto il video, nel giro di poche ore, ha raggiunto i 3 milioni di visualizzazioni.