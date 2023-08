Aereo, turbolenze in volo. Il pilota: "Quando dovete preoccuparvi"

30 agosto 2023 a

Paura delle turbolenze in volo? C'è un trucco per capire se c'è davvero da preoccuparsi. A svelarlo è un pilota di Sydney che ha vissuto alcune delle peggiori turbolenze nei giorni scorsi. Jimmy Nicholson stava andando a Barcellona per la sua luna di miele con la sua sposa. La coppia, come riporta il sito Leggo, viaggiava nella parte posteriore dell'Airbus quando si è imbattuto in una turbolenza estrema. "Alcune delle peggiori turbolenze che abbia mai sentito. Quando è un volo breve non è comodo. Siamo nella parte posteriore dell'aereo, quindi qui è peggio. Potrebbero trattarsi di tempeste diffuse, quindi loro (i piloti, ndr) devono solo scegliere il percorso di minor resistenza e attraversarlo", ha spiegato in un video pubblicato su TikTok.

Ma niente panico. "Gli aerei sono costruiti per resistere a condizioni molto, molto critiche. Non è divertente, evidentemente, ma è normale, l'aereo non cadrà dal cielo", ha assicurato. Quindi ha mostrato il "trucco della bottiglia d'acqua": capovolgendo una bottiglietta si può infatti osservare che se l'acqua contenuta non si muove molto la turbolenza non è grave. E allora "guardate fuori dalla finestrino" e rilassatevi. Perché saranno tranquilli anche i piloti: "Noi rallentiamo l'aereo e cerchiamo il percorso migliore o restiamo in aria aspettando che passi e lasciandoci trasportare, ma mantenendo il controllo".