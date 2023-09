Napolitano, Macron ai funerali alla Camera: giallo sugli incontri a Roma

25 settembre 2023 a

Emmanuel Macron parteciperà ai funerali di Stato di Giorgio Napolitano, il presidente emerito della Repubblica scomparso venerdì scorso a 98 anni, in programma domani alla Camera. Lo si legge in una nota diffusa dall'Eliseo. Lo staff presidenziale, tuttavia, non ha precisato se Macron avrà altri incontri istituzionali a Roma. Ieri sera, il capo di Stato francese, in un'intervista a reti unificate, aveva proposto alla premier Giorgia Meloni di lavorare insieme per risolvere la questione dei migranti e dei flussi migratori sull'isola di Lampedusa.

Proprio la sua intervista, dedicata ai temi dell'inflazione, dell'immigrazione e del ritiro delle truppe francesi dal Niger, è stata fortemente criticata in Francia. "Un intervento per niente", ha commentato per esempio il patron della destra gollista di Les Re'publicains, Eric Ciotti. "È un mulino a parole. Peccato che non produca elettricità", ha ironizzato su X il capofila dei deputati di destra Olivier Marleix. Dal lato del Partito Socialista, invece, il primo segretario Olivier Faure ha definito Macron come un presidente "che sorvola il suo Paese". Mentre la leader della sinistra radicale all'Assemblea nazionale, Mathilde Panot, lo ha descritto come un "incapace".

"Napolitano, funerale comizio: chi parlerà". Capezzone scorrettissimo "Occhio a quei due"

Tra i presenti ai funerali di domani anche l'attuale capo dello Stato Sergio Mattarella. Ma non solo: prenderanno la parola anche i presidenti dei due rami del Parlamento, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, nonché Anna Finocchiaro, Gianni Letta, Giuliano Amato, Paolo Gentiloni e il cardinale e biblista Gianfranco Ravasi.