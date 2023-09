Capezzone, rassegna scorrettissima: "Napolitano, un funerale-comizio"

25 settembre 2023 a

a

a

Continua la camera ardente al Senato per Giorgio Napolitano, premette Daniele Capezzone nella sua Occhio al caffè - Rassegna stampa scorrettissima. "Considerata la sfilata di molti che sono andati, verrebbe da dire telecamera ardente...". Il Messaggero anticipa: chi parlerà domani al funerale. "Il rischio è che la giornata si tramuti in una specie di comizio", nota Capezzone. Interverranno Anna Finocchiaro, Gianni Letta, Giuliano Amato, Paolo Gentiloni e il cardinale Ravasi. "La doppietta Amato-Gentiloni è quella che ci darà più soddisfazioni, si fa per dire", ironizza il direttore editoriale di Libero.

Nel menu dei giornali spiccano anche l'immigrazione, con le polemiche Italia-Germania (ma con passetto dialogante di Macron). E su Libero c'è il controbilancio di un anno di opposizione: a giudicare dai pezzi di Stampa e Repubblica, da Massimo Giannini a Natalia Aspesi e Michele Serra, "stanno già in crisi nevrastenica".

