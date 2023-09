La donna in aeroporto si presenta così: "Senza mutande", sconvolgente

30 settembre 2023 a

Scene surreali e decisamente piccanti in aeroporto. Una donna, forse per evitare guai con il metal detector, ironizza Dagospia, si è presentata con un vestitino talmente striminzito da lasciarla praticamente nuda dalla vita in su. Peraltro, sotto la signora non indossava biancheria intima.



L'apparizione scandalosa e incresciosa è avvenuta all'importante scalo di Fort Lauderdale-Hollywood, in Florida. E tutto sotto gli occhi di centinaia passeggeri in attesa di imbarcarsi, che hanno dovuto assistere alla scena ovviamente allibiti. Il video della donna in coda, come se nulla fosse nonostante l'evidente deshabillé, registrato con il telefonino da una donna (che commentava sconvolta a suon di "Oh-mio-Dio" e "Non ci posso credere"), è finito sui social diventando virale nel giro di poche ore su Reddit.

La passeggera, afroamericana e dalle curve decisamente generose, ha indossato un abitino di color arancione, decisamente sgarciante e ardito, dal momento che le copriva a stento il seno e i fianchi. Il Lato B era impietosamente esposto agli occhi dei curiosi, così come di coloro che ne avrebbero volentieri fatto a meno.

"Bitch. Succede solo nell’aeroporto della fottuta Spirit Airlines - si lamenta una operatrice dello scalo, come riportato dai siti di alcuni tabloid inglesi -. Signore dammi la forza, ti dico niente mutande, niente mutande, cos'è questa roba". Tra i commentatori, c'è chi forse giustamente ha sottolineato come la donna in questione, più che per esibizionismo, abbia potuto conciarsi così perché affetta da qualche instabilità mentale. A lasciare sconcertato, anche l'atteggiamento delle persone immediatamente accanto a lei, in apparenza imperturbabili.