Matrimonio, "aiutatemi": sposa umiliata dal marito all'altare, finisce male

04 ottobre 2023 a

a

a

Sui social sta dilangando un nuovo spietatissimo trend. Durante i matrimoni, lo sposo cerca in qualche modo di "umiliare" la sposa nella maniera più "creativa" possibile. In uno di questi casi, ecco i due coniugi davanti l'altare. E nel momento in cui è il momento del marito di pronunciare le promesse matrimoniali, lui tira fuori un foglio di carta ripiegato e lo apre, mostrandolo a tutti i presenti. Sopra, c'è scritto "AIUTATEMI" a lettere cubitali, una sorta di urlo muto. La sposa fa un'espressione confusa, ma appena si rende conto di cosa è successo si trasforma in scioccata e offesa, tanto da colpirlo sul braccio col bouquet.

Sui social si è subito scatenato un coro indignato. "Che cos'è che spinge un uomo all'altare, accanto alla donna a cui ha fatto la proposta di matrimonio, appena prima di prometterle di amarla e onorarla, a umiliare la propria sposa?", scrive Shwanda su TikTok. E molti utenti sono d'accordo con lei. "La faccia dell'officiante dice tutto, sembra imbarazzato, a disagio e preoccupato per la donna", scrive qualcuno, e un altro si chiede: "Perché questi tizi pregano affinché una ragazza esca con loro, piangono se vengono lasciati, fanno la proposta, spendono un sacco di soldi sul matrimonio e poi fanno queste cose?".

Le ragioni di questo folle trend-social? La teoria più diffusa, sempre sui social, è che i "maschietti" andrebbero all'altare controvoglia. E, di conseguenza, si "vendicherebbero" per quella che percepiscono come una costrizione. Risultato, ammesso e non concesso che sia davvero così? Una inquietante umiliazione per le spose in quello che dovrebbe essere, non solo per loro, un giorno speciale, di magia.