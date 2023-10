Mar della Norvegia, scramble: jet britannici contro caccia russo

06 ottobre 2023 a

a

a

Si è sfiorato l'incidente diplomatico durante le esercitazioni Nato nei cieli sopra il Mar di Norvegia. Il motivo? Quello che in gergo militare viene definito "scramble". L'avvistamento di un aereo da pattugliamento marittimo russo vicino alla task force della portaerei del Regno Unito. L'episodio ha costretto la Royal Air Force britannica a inviare aerei da combattimento, gli F-35. A riferirlo è il Carrier Strike Group del Regno Unito. Alla fine, per scortare il caccia russo, gli F-35A dell'aeronautica norvegese si sono uniti alla RAF. In un post sull'account Twitter della HMS Queen Elizabeth's, la seconda nave della Marina britannica, lo squadrone 617 della RAF è stato elogiato per "aver monitorato professionalmente la situazione".

Visto che la guerra in Ucraina è ben lontana dal finire, la RAF e i partner Nato del Regno Unito continuano a mantenere altissima l'allerta per le incursioni dell'aeronautica russa. Intanto, il Carrier Strike Group del Regno Unito, guidato dalla HMS Queen Elizabeth, in questi giorni ha effettuato delle missioni simulate nel Mare del Nord. L'ammiraglia del Regno Unito naviga insieme ad un assortimento di altre navi della Royal Navy, tra cui tra cui il cacciatorpediniere Type 45 HMS Diamond e la nave cisterna ausiliaria della Royal Fleet RFA Tideforce. E non solo: alle esercitazioni partecipa anche un certo numero di navi da guerra degli alleati del Regno Unito. Tra queste, le imbarcazioni provenienti da Norvegia, Paesi Bassi e Belgio.