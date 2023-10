Nicola Porro, l'audio-choc: "Ciao, sono Michael...", come inizia l'attacco in Israele

07 ottobre 2023 a

"Ciao Nicola, sono Michael Sfaradi da Israele". Inizia così l'audio choc pubblicato da Nicola Porro sul suo sito nicolaporro.it che racconta in presa diretta gli attacchi terroristici di Hamas su Israele. Da questa mattina, sabato 7 ottobre, Tel Aviv si considera ufficialmente in guerra. Il ministro della Difesa israeliano ha fatto sapere che l'organizzazione terroristica palestinese si pentirà dell’attacco odierno. E per le 12, le 13 in Italia, è previsto il gabinetto di guerra guidato dal premier conservatore Benjamin Netanyahu.

La cronaca dell'attacco sulle città israeliane è stata ben descritta dall'audio su Whatsapp inviato da Sfaradi al conduttore di Rete 4. "Ti passo questo mio messaggio - spiega l’inviato - per informarti che alle 5:30 ora israeliana è iniziato un bombardamento massiccio di missili dalla striscia di Gaza verso Israele". Sfaradi racconta che l'offensiva palestinese ha interessato diversi grandi centri urbani, causando anche la morte e il ferimento di civili. "Sono state colpite praticamente tutte le città del Sud e del centro del Paese, comprese Tel Aviv e Gerusalemme. Dopo mezz'ora dall'inizio del fuoco - prosegue l'inviato - decine di auto con terroristi a bordo hanno superato il confine e sono entrati all'interno delle città. Si parla di decine di morti e di feriti".

A poche ore dall'inizio delle ostilità, i cittadini israeliani sono ancora sotto choc: "Ancora non abbiamo la certezza di quello che possa essere realmente successo - ammette Sfaradi - Farò di tutto per informarvi appena avrò notizie certe. Ti ringrazio".