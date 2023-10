Israele sotto attacco: innalzata la vigilanza su obiettivi in Italia. Hamas si prepara allo "scenario peggiore"

07 ottobre 2023 a

Gaza attacca Israele: questa mattina il comandante militare di Hamas, Mohammad Deif, ha annunciato l'inizio di una "operazione militare" contro Tel Aviv, dando il via libera ai miliziani che, dalla Striscia, sono entrati nei territori israeliani mentre una pioggia di missili cadeva sulle città israeliane. Poi la durissima rappresaglia israeliana. Una nuova guerra: segui la cronaca in diretta.

Ore 18 - Lapid propone a Netanyahu un governo congiunto di emergenza

Il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid si è offerto di formare un governo congiunto di emergenza. Lo riporta Sky News, secondo cui l'offerta è stata presentata al primo ministro Benjamin Netanyahu. "La nostra gente è stata svegliata dal suono delle sirene, degli spari e delle esplosioni. Gli attacchi missilistici contro civili innocenti sono implacabili. Il mondo intero deve stare dalla parte di Israele mentre ci difendiamo dal terrorismo", ha affermato Lapid. Netanyahu e gli alti funzionari della sicurezza si sono riuniti oggi per un incontro di emergenza.

Ore 17.40 - Biden chiama Netanyahu, pronti a sostenere Israele con ogni mezzo

Gli Stati Uniti condannano "inequivocabilmente" gli attacchi condotti questa mattina contro Israele dal gruppo islamista Hamas e sono pronti a sostenere il governo e il popolo dello Stato ebraico "con ogni mezzo appropriato". Lo ha assicurato oggi il presidente Joe Biden al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, come si apprende da una nota della Casa Bianca.

Ore 17.25 - Portavoce dell'esercito, "israeliani portati a Gaza"

"Israeliani sono stati portati a Gaza": lo ha detto il portavoce dell'esercito Daniel Hagari in un briefing con i giornalisti. Hagari ha detto anche che ci sono "soldati israeliani uccisi in combattimento" ma non ha fornito numeri, neanche sugli ostaggi. Ha poi spiegato che sono "centinaia i terroristi uccisi" dall'esercito e che "tutti terroristi di Hamas entrati in Israele saranno uccisi".



Ore 16.40 - Hamas pronto "allo scenario peggiore"

Il vice capo di Hamas, Saleh al-Arouri, ha detto ad Al Jazeera che il gruppo è pronto per "lo scenario peggiore": "Tutti gli scenari sono ora possibili e siamo pronti per un'invasione di terra israeliana", ha affermato, sostenendo che secondo lui, Israele aveva pianificato di lanciare un attacco alla Striscia di Gaza e alla Cisgiordania.

Ore 16.25 - Innalzata la vigilanza su obiettivi israeliani in Italia

Dopo l'attacco di Hamas in Israele innalzata anche in Italia la vigilanza su obiettivi sensibili israeliani in Italia. A Roma, in particolare, rafforzati i presidi di sicurezza nella zona del Ghetto ebraico, con la Sinagoga in primo piano e poi l'ambasciata e le altre residenze diplomatiche.

Ore 16.09 - Mohammed Deif, la mente del raid su Israele

Secondo il Corriere della Sera, c'è una mente dietro a quanto accaduto in Israele. "Lo chiamano il fantasma ma esiste e lo ha dimostrato in queste ore. Mohammed Diab al Masri, nome di battaglia Mohammed Deif, è l’artefice dell’assalto senza precedenti a Israele", scrive Guido Olimpio. E ancora: "Un’operazione preparata da un uomo che restando nell’ombra ha trasformato un pugno di guerriglieri in una formazione temibile", conclude.

Ore 15.55 - Ministero Salute Gaza, 198 palestinesi morti

Sarebbe di 198 palestinesi morti e di 1.610 feriti il bilancio dei bombardamenti di Israele sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero della Salute palestinese. Israele ha lanciato l'operazione "Spade di ferro" su Gaza dopo l'attacco a sorpresa di questa mattina da parte di Hamas.

Ore 15:51 - Media israeliani: "50 ostaggi al confine con Gaza"

Secondo il canale di notizie israeliano N12, circa 50 israeliani sarebbero attualmente tenuti in ostaggio da uomini armati di Hamas. Si troverebbero nel kibbutz Be’eri, vicino al confine orientale con la Striscia di Gaza.

Ore 15.30 - Hamas: abbiamo molti prigionieri israeliani

"Abbiamo un gran numero di prigionieri israeliani, tra cui anche alti ufficiali": lo ha detto ad Al Jazeera il vice capo di Hamas, Saleh Al-Arouri, dopo che l'organizzazione palestinese ha diffuso sui social video che mostrerebbero civili e militari israeliani catturati durante l'attacco lanciato oggi contro Israele.