Hamas, Mahmoud Al-Zahar: "A morte i cristiani, conquisteremo il mondo". 2022, il video che spiega tutto

Con l’attacco a Israele è tornato a far discutere un vecchio video. Nel filmato si vede l'alto funzionario di Hamas Mahmoud Al-Zahar dichiarare che l'organizzazione fondamentalista palestinese ha raggiunto una "fase di deterrenza" in cui può "difendere" la Palestina occupata. Ha poi aggiunto che dopo la "Battaglia della Promessa dell'Aldilà" non ci saranno più né oppressione, né sionismo, né "cristianesimo traditore".

E ancora, erano le sue parole nel lontano 12 dicembre 2022 su Al-Masirah TV : "Quando parliamo dell'Esercito di Gerusalemme e della Battaglia della Promessa dell'Aldilà, siamo non parliamo di liberare da soli la nostra terra, ma crediamo in ciò che ha detto il nostro profeta Maometto: 'Allah ha avvicinato le estremità del mondo per amor mio, e ho visto le sue estremità orientali e occidentali. Il dominio della mia nazione raggiungerebbe quelle estremità che sono state avvicinate a me.' [...]".

Da qui quella che suona come una minaccia: "Gli interi 510 milioni di chilometri quadrati del Pianeta Terra rientreranno in un sistema dove non ci sarà più ingiustizia, oppressione, tradimento, sionismo, cristianesimo traditore, e nessun omicidio e crimine, come quelli commessi contro i palestinesi, e contro gli arabi in tutti i paesi arabi: in Libano, Siria, Iraq e altri paesi". Dichiarazioni che ad oggi, con almeno 1.127 morti e 5.339 feriti, fa temere il peggio.