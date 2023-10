Ezra Yachin, il riservista 95enne si ri-arruola: "Non mollate, nemmeno ora"

11 ottobre 2023 a

Si chiama Ezra Yachin, ha 95 anni e ha deciso di ri-arruolarsi per difendere Israele da Hamas: si tratta del riservista più anziano delle Forze di difesa israeliane (Idf). Yachin, pur non avendo un profilo social, ha voluto comunque condividere una foto in divisa mentre imbraccia un fucile con sguardo deciso. Il suo scatto, corredato da un messaggio toccante "Non mollate, nemmeno ora", è diventato subito virale online, dopo essere stato condiviso da migliaia di utenti.

Dietro la sua decisione di ri-arruolarsi tra i militari israeliani, nonostante l'età avanzata, ci sarebbe un obiettivo importante: sollevare il morale ai soldati costretti a combattere dopo l'assalto di Hamas da Gaza. Il 95enne, come si legge sul New York Post, in passato ha prestato servizio come soldato nel Lehi, un gruppo paramilitare clandestino attivo durante il dominio britannico, che combatté contro gli inglesi e gli arabi per creare uno Stato ebraico.

In un'intervista di qualche anno fa, raccontando la sua esperienza nel Lehi, Yachin disse: "Era essenziale combattere gli inglesi affinché potessimo avere un Paese in grado di difenderci efficacemente da chiunque tentasse di farci del male. In modo che potessimo sentirci indipendenti nel nostro Paese”. Già allora, tra l'altro, sottolineò l'intenzione - nei suoi ultimi anni di vita - di “trasmettere il mio sapere alle generazioni future e raccontare loro il prezzo che abbiamo dovuto pagare per questa terra”.