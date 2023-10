Israele-Hamas, la diretta. Esplosione al confine con il Libano: "Sospette infiltrazioni"

13 ottobre 2023 a

A quasi una settimana dall'attacco di Hamas contro Tel Aviv, l'esercito israeliano sembra pronto a entrare nella Striscia di Gaza: lo confermerebbe la richiesta all'Onu di “ricollocare” circa 1,1 milioni di residenti dal nord al sud di Gaza entro 24 ore. I terroristi rivelano: un attacco preparato per due anni. Dalla Striscia, il tentativo di fuga dal valico di Rafah verso l'Egitto, ma il valico resta chiuso e Hamas chiede di non aprirlo. Gli Usa starebbero negoziando per l'apertura agli stranieri. Segui la diretta.



Ore 16.32 - L’esercito di Israele colpisce in Libano

L’esercito israeliano sta colpendo con l’artiglieria il territorio libanese. È stato attivato "un allarme riguardante l’infiltrazione di terroristi nella comunità. I soldati dell’Idf stanno attualmente perlustrando l’area".

Ore 16.24 - Suonano le sirene a Tel Aviv

Un lancio di razzi da Gaza ha fatto scattare le sirene a Tel Aviv e in altre città del centro di Israele. Secondo i media israeliani, è stata colpita una casa a Rehovot. Il servizio di ambulanze Magen David Adom ha dichiarato di essere in fase di scansione dopo aver ricevuto segnalazioni di impatti di razzi nel centro di Israele. Alcune esplosioni si sono udite nella capitale quando i razzi venivano abbattuti dal sistema Iron dome.



Ore 16.14 - Esplosione al confine con il Libano

Le forze armate israeliane stanno sparando colpi di artiglieria verso il territorio libanese in risposta a un’esplosione che ha leggermente danneggiato la barriera al confine con il Paese dei Cedri, vicino alla comunità di Hanita. I soldati israeliani stanno perquisendo la zona dopo che è stato lanciato un allarme relativo all’infiltrazione di miliziani nella comunità.



Ore 15.58 - Putin: "Non tutti a Gaza sono per Hamas"

Non tutti nella Striscia di Gaza sostengono Hamas. Dobbiamo pensare alla popolazione civile, perchè soffriranno tutti, comprese donne e bambine». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin come riportano le agenzie russe.

Ore 15.52 - Proteste a favore di Gaza in diversi Stati

Proteste a favore di Gaza e dei palestinesi si sono svolte oggi, nella "giornata della rabbia" anche in Iran, Pakistan e Afghanistan. A Teheran i manifestanti brandivano bandiere di Hezbollah. Portavano striscioni con la scritta: "Abbasso l'America" e "Abbasso Israele". Manifestazioni simili hanno avuto luogo in altre citta' dell'Iran, dove sono state bruciate le bandiere americana e israeliana. L'Iran, un Paese la cui popolazione è prevalentemente musulmana sciita ma non araba, sostiene Hamas finanziariamente e militarmente. Lo Stato ebraico è il loro comune nemico giurato e il movimento palestinese ne vuole la distruzione. Diverse migliaia di musulmani pakistani hanno protestato in tutto il Paese dopo la preghiera del venerdì contro il massiccio bombardamento di Gaza da parte di Israele come rappresaglia agli attacchi di Hamas.

Ore 15.41 - Turchia contro Israele: violazione diritti umani

La Turchia accusa Israele di "pesanti violazioni dei diritti umani" per la richiesta alla popolazione di Gaza di lasciare il territorio. "L'avviso diramato presso la popolazione civile con cui si costringe ad abbandonare la Striscia di Gaza in 24 ore non è in alcun modo accettabile - ribadisce Ankara - ci sono 2,5 milioni di persone che da giorni affrontano bombardamenti senza avere né elettricità, ne' scorte di acqua e cibo. Costringere tutta questa gente a spostarsi in massa costituisce una palese dei diritti umani fondamentali", conclude il comunicato.

Ore 15.36 - Cina: causa del conflitto è l’ingiustizia contro i palestinesi

Il conflitto tra Hamas e Israele ha dimostrato che la via "per risolvere la questione palestinese sta nel riprendere i colloqui di pace autentici il più presto possibile e nel realizzare i diritti legittimi della nazione palestinese, risolvendo così un’ingiustizia". Queste le pesantissime parole del capo della diplomazia cinese Wang Yi in conferenza stampa con l’omologo Ue Josep Borrell. "La Cina invita a dare prova di moderazione, ad allentare le tensioni quanto prima e a prevenire un’espansione del conflitto", ha aggiunto Wang. La Cina, insomma, si schiera in modo netto.

Ore 15.31 - Germania, in trattative con Onu e Egitto per “zone sicure”

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, in visita in Israele, afferma di essere in trattative con l'Egitto e l'Onu su spazi sicuri per i residenti di Gaza dopo l'ordine di evacuazione israeliano. Parlando a Netivot, nel sud di Israele, dopo i colloqui con la sua controparte israeliana, Baerbock ha affermato che "la capacità nel sud di Gaza è già sovraccarica stiamo discutendo con l'Onu, con l'Egitto e con diversi attori a riguardo". Ha poi aggiunto di trovarsi in Israele per parlare con i familiari dei tedeschi tenuti prigionieri da Hamas. Lo riporta Al Jazeera.

Ore 15.17 - Arrestato l'aggressore del diplomatico israeliano

La polizia di Pechino ha riferito di aver fermato il presunto autore dell'aggressione e dell'accoltellamento del diplomatico israeliano, un uomo di circa 50 anni. Si tratta, in base a una breve nota, di uno straniero di 53 anni, di cui non è stata fornita la nazionalità.

Ore 14.42 - Usa negoziano apertura del valico di Rafah per gli stranieri

Secondo quanto si apprende, gli Usa starebbero negoziando l'apertura agli stranieri del valico di frontiera di Rafah a Gaza: questo è quanto riferisce un alto funzionario statunitense a Doha.

Ore 14.34 - Putin: ci sarà un bagno di sangue

Il possibile piano di Israele che prevede l'invasione di terra nella Striscia di Gaza potrà avere conseguenze enormi per tutte le parti: così Vladimir Putin, presidente della Russia, a Bishek. "Usare armi pesanti in una zona abitata è una questione molto difficile carica di conseguenze molto gravi per tutte le parti", ha aggiunto. Lo zar ha poi precisato che "condurre una operazione senza armi pesanti è ancora più difficile. È importante capire che potranno esserci un numero assolutamente inaccettabile di vittime civili. Nella Striscia vivono quasi due milioni di persone. Porre fine al bagno di sangue è la cosa più importante in questo momento", ha concluso Putin.