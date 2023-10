Israele-Hamas, la diretta: "Recuperati i corpi degli ostaggi"

14 ottobre 2023 a

a

a

"Impossibile evacuare Gaza". L'esercito israeliano è entrato nella Striscia e i raid su vasta scala nelle ultime ore avrebbero provocato almeno 2mila morti. Il presidente Netanyahu ha "avvisato" Hamas: "Questo è solo l'inizio". Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha definito "molto pericoloso e impossibile da rispettare" l'ordine di evacuazione dato da Tel Aviv a più di un milione di palestinesi che vivono nella Striscia. Guterres ha fatto questa considerazione nel corso del Consiglio di sicurezza a porte chiuse, incentrato sulla guerra, chiedendo alle parti di fare tutto il possibile per dare accesso a Gaza agli aiuti umanitari, rilasciare gli ostaggi immediatamente e proteggere i civili.





Ore 9.45 - "Ucciso importante membro di Hamas Roma"

Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver ucciso un membro importante del gruppo terroristico Hamas in un attacco aereo notturno nella Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel. Il raid, secondo l'Idf, ha preso di mira il quartier generale da cui Hamas gestiva la sua attività aerea, uccidendo Murad Abu Murad, a capo proprio delle forze aeree di Hamas. Per l'Idf Murad ha avuto "ha avuto un ruolo importante nel guidare i terroristi durante il massacro" dello scorso fine settimana, compiuto anche attraverso attacchi dal cielo con i miliziani di Hamas giunti in deltaplano.

Ore 9.15 - "Recuperati i corpi di ostaggi"

Corpi senza vita di cittadini israeliani catturati da combattenti di Hamas durante i loro blitz di una settimana fa sono stati recuperati oggi da militari di Tel Aviv durante un'operazione di terra all'interno della Striscia di Gaza: lo hanno riferito i quotidiani Haaretz e Jerusalem Post nelle loro edizioni online. Secondo queste ricostruzioni, all'intervento hanno partecipato reparti di fanteria e mezzi blindati sotto il comando della Settima brigata corazzata. In un post diffuso sul social network X oggi l'esercito di Tel Aviv ha sostenuto che a Gaza sono prigionieri di Hamas oltre 120 ostaggi israeliani.

Ore 8.28 - Borrell, "impossibile attuare il piano di evacuazione a Gaza"

L'alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell ha dichiarato che il piano di Israele di evacuare più di un milione di persone dal nord di Gaza in un solo giorno è "assolutamente impossibile da attuare". "Immaginare di poter spostare un milione di persone in 24 ore in una situazione come quella di Gaza può rappresentare solo una crisi umanitaria", ha aggiunto durante una conferenza stampa a Pechino a conclusione della visita diplomatica in Cina.

Ore 8.02 - Hezbollah, "agiremo contro Israele al momento giusto"

L'organizzazione Hezbollah si dice "pienamente preparata" a unirsi ad Hamas nella guerra contro Israele quando sarà "il momento giusto". "Siamo pienamente preparati e quando arriverà il momento di agire, noi agiremo" ha detto Naim Qassem, numero due del movimento antisionista libanese. Il coinvolgimento da parte di "grandi Paesi, Paesi arabi e inviati delle Nazioni Unite che ci chiedono di non interferire nella battaglia, non ci influenzera'", ha affermato per poi aggiungere che Hezbollah "conosce i suoi doveri".

Ore 7.32 - Migliaia di palestinesi a Gaza fuggono verso sud

Si stima che decine di migliaia di persone a Gaza siano fuggite verso sud dopo che Israele ha dato ai palestinesi un preavviso di 24 ore per evacuare dal nord della Striscia prima della annunciata offensiva di terra: lo dice l'ufficio umanitario delle Nazioni Unite Ocha. Prima dell'ordine di evacuazione, più di 400mila palestinesi erano stati sfollati interni a causa della guerra, ha affermato l'Ocha sul suo sito web.

Ore 6.58 - Biden, "Lavoriamo come dannati per riportare a casa gli ostaggi"

Il presidente Joe Biden afferma che gli Stati Uniti stanno "lavorando come dannati" per riportare negli Stati Uniti gli americani scomparsi da Israele. "Dico che faremo tutto ciò che è in nostro potere per trovarli", ha detto Biden in una clip di una intervista alla CBS News. Biden ha affermato di non poter rivelare i dettagli degli sforzi ma ha ribadito che gli Stati Uniti stanno facendo "tutto ciò che è in nostro potere".