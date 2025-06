Nick Kyrgios, uno choc clamoroso! Ecco cosa ha detto su Jannik Sinner

Incredibile, clamoroso, ma vero: Nick Kyrgios ha elogiato Jannik Sinner. Ma procediamo con ordine. Si parla di un'intervista concessa al Guardian dal tennista australiano, nella quale ha parlato di Sinner e Carlos Alcaraz.

Con una insolita sincerità, Kyrgios ha elogiato apertamente entrambi, definendoli "colossi dello sport per i prossimi 10 o 15 anni". L’australiano, noto più per le sue polemiche e gli atteggiamenti sopra le righe che per la diplomazia, ha ammesso di essere rimasto impressionato dalle prestazioni dei due giovani campioni al recente Roland Garros: "Hanno giocato un tennis incredibile. Si sono spinti a vicenda a un livello che pochi hanno raggiunto prima", è stato costretto ad affermare.

Nell'intervista, Kyrgios ha riservato parole particolarmente forti per Alcaraz, che a suo dire possiede “quel talento e quel fattore X che avevano Federer, Nadal e Djokovic”. Secondo l’australiano, lo spagnolo ha tutte le carte in regola per rientrare nel club esclusivo dei dominatori della racchetta. "Anche Sinner è incredibilmente potente", ha aggiunto Kyrgios, "ma credo che Alcaraz sarà alla pari con quei grandi". Insomma, Carlos meglio di Jannik, secondo il nemico pubblico numero 1 proprio di Jannik.