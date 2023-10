Israele, il video choc del rave party: cos'è successo a chi andava in bagno

14 ottobre 2023 a

Nella puntata di ieri, venerdì 13 ottobre, di Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Nicola Porro, si è tornati a parlare della guerra in Medio Oriente. Nel corso della trasmissione di Mediaset, è stato mostrato un video inedito che ritrae i terroristi di Hamas mentre seminano il terrore durante il rave party nel deserto israeliano. Le immagini del filmato descrivono perfettamente il modus operandi dell'organizzazione terroristica. E ci fanno comprendere, ancora una volta, che valore davano i terroristi agli esseri umani.

Come spiegano i media, il filmato è stato ricavato dalla camera GoPro di un palestinese ucciso ed è stato pubblicato da South First Responders group su Telegam. Nel video diffuso sui social si vedono i terroristi aggirarsi nel luogo del rave party, ormai deserto, per scovare le ultime prede ancora rimaste in vita. Oltre ai colpi di arma da fuoco sparati all'impazzata, un dettaglio non è sfuggito ai più attenti osservatori. I militari di Hamas sparano a ogni bagno chimico presente sul luogo. Senza interessarsi minimamente di chi possa nascondersi al suo interno.

"Non è un videogioco", spiega Porro ai suoi telespettatori. "Erano alcuni ragazzi che si erano nascosti in quei bagni chimici che erano presenti al rave. Il terrorista non vedeva il colore della pelle, non aveva alcun interesse. Lui - conclude il conduttore - voleva ammazzare degli esseri umani. E, come in un videogioco, sparava a ogni bagno".