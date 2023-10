Hamas, il video choc con i bambini israeliani rapiti

14 ottobre 2023 a

Tutto l'orrore di Hamas in un video. L'organizzazione terroristica islamica ha diffuso un filmato in cui vengono mostrati alcuni bambini e neonati israeliani presi in ostaggio nel blitz di una settimana fa. Nel filmato si vedono miliziani in tuta mimetica e passamontagna, armi in pugno, mentre tengono in braccio i piccoli, terrorizzati e in lacrime, li cullano nel passeggino o danno loro da bere.

Il filmato di propaganda sarebbe stato girato lo scorso fine settimana nel kibbutz Holit nel sud di Israele e, scrive il Times of Israel, sembra avere come obiettivo quello di minimizzare il sequestro. Nel filmato non compaiono mai i genitori dei bambini, che potrebbero essere stati rapiti a loro volta o semplicemente uccisi.

Gli stessi jihadisti, programmando il blitz che ha dato il via alla guerra con Israele, avrebbero ordinato espressamente ai suoi combattenti di attaccare scuole elementari e centri per i giovani nel kibbutz di Kfar Sa'ad. E' quanto si legge in alcuni documenti ottenuti in esclusiva dall'emittente Nbc News, che i militari israeliani hanno recuperato dai miliziani di Hamas uccisi durante gli scontri degli ultimi giorni.

Nelle carte, che riportano la dicitura "top secret" in arabo, la leadership di Hamas ha ordinato ad alcune unità di accerchiare i villaggi israeliani e colpire le strutture dove si trovavano bambini e giovani, prendendo ostaggi e portandoli rapidamente nella striscia di Gaza. I documenti includono mappe dettagliate dell'area di Kfar Sa'ad. Nello specifico, a una unità specifica è stato ordinato di attaccare una scuola, mentre un secondo gruppo avrebbe dovuto occuparsi della cattura degli ostaggi. Una strategia spietata che confermerebbe peraltro il video pubblicato da Hamas nelle ultime ore.