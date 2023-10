Hamas, il video choc: bambini israeliani costretti a dire "Allah Akbar"

14 ottobre 2023 a

a

a

Hamas ha pubblicato un video la cui autenticità per ora non è verificabile - in cui si mostrano i miliziani armati con in braccio diversi bambini israeliani in ostaggio, mentre un neonato viene cullato in una carrozzina. L’organizzazione sostiene di aver girato le immagini in un kibbutz nel primo giorno dell’assalto. Sorprende il fatto che ad avere il volto oscurato e le immagini pixelate siano gli adulti e non i bambini filmati.



Anzi, proprio uno di questi piccolini di religione ebraica viene ripreso in primo piano e costretto a inneggiare ad Allah, un dio che non è suo, non lo rappresenta. Poi la sequenza si sposta su altri guerriglieri che portano via alcuni neonati dalle case del Kibbutz Holit.

"Il vero obiettivo degli Stati Uniti": guerra in Israele, il sospetto di Rampini

Una clip mostra i terroristi che danno da bere a un bambino un bicchiere d’acqua, e in un’altra clip si vedono i terroristi che cullano un bambino in un passeggino. I genitori dei bambini non si vedono da nessuna parte. Il video è una chiara propaganda di Hamas.