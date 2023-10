Israele e Hamas, guerra a Gaza: la diretta. Iran: "Dito sul grilletto"

14 ottobre 2023 a

​Terminato l'ultimatum per l'evacuazione da Gaza: Israele sta preparando una nuova violentissima operazione militare nella Striscia contro Hamas. Nelle ultime ore è stato ucciso Ali Qadi, tra i leader dell'organizzazione terroristica islamica considerato la mente della carneficina di civili israeliani di una settimana fa, con l'irruzione nei kibbutz e nel rave party nel deserto del Negev. Secondo i media palestinesi, nove dei circa 150 ostaggi presi da Hamas sarebbero morti negli attacchi israeliani.



Ore 15.42 - Iran, "abbiamo il dito sul grilletto"

E' "ancora possibile" evitare un ampliamento del conflitto tra Israele a il movimento palestinese islamista Hamas "anche se il tempo a disposizione sta scadendo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, da Beirut, secondo quanto riferito dal quotidiano "L'Orient le Jour". "C'è ancora un'opportunità politica per evitare una crisi generalizzata nella regione", ha affermato il capo della diplomazia di Teheran, spiegando che "forse nelle prossime ore sarà troppo tardi". Parlando dall'ambasciata dell'Iran a Beirut, Amirabdollahian ha nuovamente ribadito che gli alleati regionali dell'Iran (Siria, Hezbollah, Hamas, tra gli altri), conosciuti informalmente come "Asse della resistenza", potrebbero reagire in caso di escalation dell'offensiva israeliana a Gaza. "La resistenza (a Israele, ndr), su altri fronti, ha messo davanti a sé tutti gli scenari possibili, ha il dito sul grilletto", ha aggiunto il ministro. L'Iran fino ad ora ha negato qualsiasi coinvolgimento nel conflitto in corso.

Ore 15.37 - "Attaccate posizioni di Israele nelle fattorie di Shebaa"

In un comunicato, Hezbollah ha dichiarato che "alle 3.15 di questo pomeriggio, gruppi appartenenti alla resistenza islamica hanno attaccato le posizioni sioniste nelle fattorie libanesi occupate di Shebaa... con razzi guidati e colpi di mortaio, colpendo con precisione i loro obiettivi".