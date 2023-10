Schröder a cena con l'iraniano, conto da 6.117 euro e non paga: arriva la polizia

16 ottobre 2023 a

È sempre bello andare a cena con ospiti e amici. Almeno fino a quando non arriva il conto da pagare. Deve aver pensato proprio a questo Gerhard Schröder, ex cancelliere tedesco, quando, sabato 14 ottobre, ha invitato un piccolo gruppo di amici e conoscenti al bistellato Lakeside, sulla riva dell’Alster, splendida vista sulle guglie di Amburgo. Uno dei migliori ristoranti di tutta la Germania, come riporta il Corriere della Sera. Ma si sà, l'ex cancelliere è un vecchio amante della buona cucina. Così come dei vini italiani e francesi. E di certo non ha mai badato a spese.

La serata era incominciata per il verso giusto. Schröder aveva infatti spiegato agli ospiti che avrebbe offerto lui la cena, bevande incluse. Ma che se qualcuno avesse voluto qualcosa di più o di diverso, avrebbe dovuto sborsare di tasca proprio i soldi necessari per il conto. Qualcuno non ha capito, o ha finto di non capire. Si tratta di un ospite iraniano, un uomo d’affari di 41 anni, che ha ordinato appunto bevande per una cifra pari a 6.117 euro. Quando è arrivato il conto, l'ex cancelliere si è rifiutato di pagare. Così come il suo commensale. A quel punto è dovuta intervenire la polizia (che ha portato via l’iraniano) ed è subito scattata un’accusa per truffa.

L’ex cancelliere, da qualche tempo, conduce una vita appartata e separata dai compagni di un tempo. È stato ripudiato e isolato per le sue posizioni pro-Putin, ribadite anche in questi mesi di guerra in Ucraina. E, soprattutto dopo l’inconveniente della cena nel ristorante stellato, dovrà prestare più attenzione nello scegliersi gli amici.