Israele, suona l'allarme in Parlamento: si scatena il panico, scappano tutti

Paura in aula in Israele: la Knesset, ovvero il parlamento israeliano, è stata costretta a sospendere la sua prima sessione dopo la pausa estiva. Il motivo? L'allarme aereo che suonava a Gerusalemme. Come si vede nei video della diretta dalla Knesset, poi finiti sui social, i parlamentari hanno lasciato l'aula dopo aver sentito in lontananza le sirene e sono andati di corsa nei rifugi antiaereo.

In un filmato, in particolare, si sentono le sirene durante l'intervento di una parlamentare. Che quindi interrompe il suo discorso e si allontana. Come lei anche i colleghi, che escono dalla sede del Parlamento. Le sirene per il pericolo di bombardamenti da parte di Hamas hanno suonato oggi anche a Tel Aviv e in altre città del centro di Israele. Secondo i media, ci sarebbero state forti esplosioni nelle aree, ma nessun ferito o danno.

Intanto continuano anche i raid israeliani nella Striscia di Gaza contro i vertici di Hamas, soprattutto contro i vari centri di comando e le postazioni di lancio di mortaio, secondo quanto riferito dal Times of Israel. In particolare, sarebbe stato colpito il quartier generale di Ali Qadhi, un comandante del gruppo terroristico, ucciso due giorni fa dopo un attacco mirato da parte dell'esercito israeliano.