In Onda, Rula Jebreal contro Israele: "Pulizia etnica"

17 ottobre 2023 a

a

a

Se sulla Nove i pro-Palestina hanno avuto mano libera, su La7 la pasionaria Rula Jebreal ha avuto qualche barricata in più sotto forma di Luca Telese e Marianna Aprile. Nonostante questo la nostra ha dato il meglio di sé. Due i picchi a cui i telespettatori hanno assistito. Il primo quando la giornalista che vive a New York ha apertamente parlato di «pulizia etnica» che Israele avrebbe attuato nel corso degli anni ai danni dei palestinesi.

La seconda quando a una domanda di un misterioso ex parlamentare del Pd («come si fa a sradicare Hamas senza bombardarlo») ha reagito con veemenza invitando il parlamentare «a studiare» e non fare domande «allucinanti» come quella. Per il resto la Jebreal ha condannato senza mezzi termini Hamas, ma ha pure invitato la comunità internazionale a fare pressioni su Israele «che è lo Stato più forte del Medioriente».