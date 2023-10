Mia Shem, lo sconvolgente video di Hamas: "Vi prego portatemi a casa"

17 ottobre 2023 a

L'orrore più grande è arrivato. Il video che ogni cittadino israeliano e ogni cittadino di un Paese democratico temeva è realtà Dopo le clip con i bimbi in ostaggio, Hamas ha diffuso un video in cui per la prima volta appare un ostaggio adulto che chiede di essere liberato. Le immagini strazianti sono quelle di una donna, una ragazza, un cittadina franco-israeliana nella mani dei tagliagole. La ragazza del video si chiama Mia Shem, 21 anni, residente a Shoham.

Dice di essere stata curata ma poi, con la voce rotta dalla paura, implora: "Per favore, fateci uscire di qui il prima possibile". "In questo momento sono a Gaza", ha detto Mia nel video. "Sono tornata sabato mattina presto da una zona di Sderot. Ero a una festa, mi sono ferito molto gravemente alla mano. Mi hanno portato a Gaza, mi hanno operato alla mano qui in ospedale per tre ore. Si prendono cura di me, mi danno le medicine, va tutto bene, chiedo solo che mi riportino a casa per un po' il prima possibile per la mia famiglia, i miei genitori, i miei fratelli, per favore fateci uscire di qui il prima possibile". E il caso di Mia è stato discusso proprio oggi in un colloquio tra il ministro degli Esteri francese e il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen. E il fronte delle trattative per la liberazione degli ostaggi a quanto pare resta aperto.

Un alto funzionario di Hamas, Khaled Mashal, ha parlato dei prigionieri e ha detto che "bisogna fare una distinzione tra prigionieri che sono soldati, civili e cittadini stranieri. Ci sono 6.000 prigionieri maschi e femmine nelle carceri israeliane, vogliamo che siano rilasciati con uno scambio con prigionieri israeliani".