Bruxelles, morto l'attentatore: gli spari nella "gabbia dell'orso", colpito al petto

17 ottobre 2023

È morto l'attentatore di Bruxelles. La polizia belga ha fatto sapere di aver "neutralizzato" un uomo che potrebbe essere il sospetto attentatore di ieri a Bruxelles. L’uomo è stato fermato a Schaerbeek ed è stato ferito durante uno scontro a fuoco con la polizia. Colpito al torace, l'uomo è stato trasportato in ospedale ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dove dopo qualche ora è morto. E la prova che si tratti dell'autore del duplice omicidio in cui hanno perso la vita due cittadini svedesi è l'arma trovata durante alcune perquisizioni nella sua abitazione. Infatti è stato trovato un kalashnikov molto simile a quello usato nell'attentato di ieri sera.

Lo riferisce la procura federale belga citata da Rtbf. All'emittente risulta che siano state rinvenute diverse armi nelle perquisizioni a Schaerbeck, anche in un parco nelle vicinanze. La sparatoria si sarebbe consumata in una piazza di Schaerbeek, piazza Eugène Verboekhoven, conosciuta anche come “la gabbia dell'orso”. L'intera zona è stata transennata ed evacuata, prima dell’assalto dei reparti speciali della polizia belga. Al Momento la Procura di Bruxelles riferisce che l’uomo era solo. E che nell’ultima fuga tentata stamattina non ha potuto contare su complici. Però l'ipotesi che Abdesalem Lassoued possa far parte di una cellula dormiente è ancora sul campo. Infatti la polizia sta cercando almeno altre due persone che potrebbero aver aiutato l'uomo a reperire l'arma. Il livello di allerta è salito a 4, l'asticella massima che annuncia altri possibili attentati.