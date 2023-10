Greta Thunberg arrestata e caricata a forza sul furgone

17 ottobre 2023 a

a

a

L'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata durante una manifestazione a Londra. La protesta era stata organizzata in occasione dell'apertura di un evento che vede coinvolti tutti i soggetti principali dell'industria energetica, tra cui gli amministratori delegati di Aramco dell'Arabia Saudita e Equinor della Norvegia. A riferirlo un fotografo di Afp che si trovava sul posto.

Centinaia di manifestanti, insieme alla Thunberg, hanno provato a bloccare gli ingressi dell’hotel che ospita l’Energy Intelligence Forum. Durante la protesta l'attivista svedese ha esortato gli altri ragazzi a "reclamare il potere" e si è scagliata contro i politici "senza spina dorsale". Alla fine, come si vede in un video, l'attivista è stata fermata da due poliziotti e caricata su un furgone delle forze dell’ordine. Oltre a lei, sono state arrestate almeno altre cinque persone.

Prima di essere presa in custodia dagli agenti di Scotland Yard, parlando con i giornalisti a margine della protesta, la giovane attivista svedese aveva attaccato l'incontro "a porte chiuse" e gli accordi siglati tra i rappresentanti politici e i "lobbisti del distruttivo settore dei combustibili fossili". La manifestazione a cui Greta ha preso parte è stata organizzata dalla ong ecologista Fossil Free London, che in un comunicato ha puntato il dito sui profitti record dello scorso anno dalle aziende oil & gas, "reinvestiti nell'espansione degli stessi combustibili fossili e non nell'energia verde", diversamente da quanto promesso.