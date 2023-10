Israele-Hamas, la guerra in diretta. Il ministro israeliano svela "le tre fasi per eliminare Hamas"

20 ottobre 2023 a

a

a

Gli attacchi respinti contro Israele dal Libano e dallo Yemen, con l'intervento militare degli Stati Uniti in difesa di Tel Aviv E l'invasione di terra di Gaza imminente. Sono questi gli elementi più importanti delle ultime ore, prima del commento "drammatico" del presidente americano Joe Biden davanti alla Nazione e l'appello al Congresso alla vigila del 13esimo giorno di guerra in Medio Oriente. Il leader democratico ha chiesto al Paese un "sostegno senza precedenti" a Israele, sottolineando come salvare Tel Aviv equivalga a salvare gli Usa. Intanto cresce la tensione con Hezbollah. Un combattente si sarebbe infiltrato dal Libano nel nord di Israele, mentre l'esercito di Netanyahu avrebbe ucciso tre terroristi dell'organizzazione islamica sciita.

Ore 15.23 - L'ambasciatore palestinese a Mosca, 3 Paesi arabi pronti alla guerra

L'ambasciatore palestinese a Mosca, Abdel Hafiz Nofal, ha detto che la decisione di Israele di lanciare un'operazione di terra nella Striscia di Gaza è "un grosso errore", e ha sottolineato che "con l'inizio dell'operazione di terra Egitto, Giordania e Libano saranno sicuramente coinvolti nel conflitto".

Ore 15.07 - Contatti Mosca-Hamas per la liberazione degli ostaggi

L'ambasciatore russo in Israele ha rivelato che la Russia ha avviato colloqui con Hamas per la liberazione degli ostaggi.

Ore 14.48 - l'Onu chiede un'indagine internazionale per gli attacchi all'ospedale di Gaza

L'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani sta sostenendo un'indagine internazionale indipendente sull'attacco all'ospedale in cui diverse centinaia di persone sono state uccise nella Striscia di Gaza questa settimana.

Ore 14.28 - Sirene d'allarme nel centro di Israele e zona Gerusalemme

Le sirene di allarme anti aereo sono risuonate nella zona centrale di Israele e nell'area di Gerusalemme. Lo riferiscono i media locali

Ore 14.10 - Molti degli ostaggi nelle mani di Hamas sono vivi

Molti degli ostaggi nelle mani di Hamas sono vivi. Lo ha detto l'esercito israeliano secondo la Cnn. Più di 20 ostaggi hanno meno di 18 anni, ha spiegato l'Idf, mentre un numero compreso tra 10 e 20 hanno oltre 60 anni.

Ore 13.45 - Le tre fasi per eliminare Hamas

Sono tre le fasi con le quali Israele intende eliminare Hamas nella Striscia. Lo ha affermato alla Knesset il ministro della difesa Yoav Gallant secondo cui la prima fase è "un impegno prolungato di fuoco su Gaza con una manovra di terra per l'eliminazione dei membri di Hamas e delle strutture" della fazione. La seconda è "una fase intermedia per eliminare i nidi di resistenza". La terza invece è "la creazione nella Striscia di una nuova realtà di sicurezza sia per i cittadini di Israele sia per gli stessi abitanti di Gaza".

Ore 13.17 - Esperti ipotizzano una "zona cuscinetto" tra Israele e Gaza

Nel corso di una videoconferenza organizzata dalla Europe Israele Press Association (Eipa), gli esperti intervenuti si aspettano che l'operazione di terra parta a stretto giro e sottolineano la necessità di agire per decapitare il movimento islamista palestinese Hamas, creando una" zona cuscinetto" tra Israele e Gaza.

Ore 13.06 - Israele, colpiti 3 terroristi di Hezbollah al confine con il Libano

Tre terroristi Hezbollah sono stati identificati poco fa nell'area al confine con il Libano dall'esercito israeliano che li ha colpiti con un raid aereo. Lo conferma il portavoce militare.