Meloni al Cairo, summit su Israele e Hamas: "Tempi difficili per l'umanità", indiscrezione pesante

"Tempi difficili per l'umanità". Così il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha aperto i lavori della conferenza di pace a Il Cairo, alla quale partecipano 31 rappresentanti internazionali tra cui la premier italiana Giorgia Meloni. Tempi, ha spiegato il leader egiziano, "che mettono alla prova la nostra umanità prima dei nostri interessi, mettono alla prova la profondità della fede nel valore dell'uomo, nel suo diritto alla vita e nel suo diritto di vivere, e depongono i principi che affermiamo di abbracciare".

Al Sisi ha aggiunto che "i popoli del mondo, non i popoli della regione, stanno aspettando le nostre posizioni in questo momento storico in connessione con l'attuale escalation militare dal 7 ottobre in Israele e Territori Palestinesi". Il riferimento, ovvio, è alla guerra de facto in corso da due settimane in Medio Oriente tra Israele e Hamas, dopo l'eccidio di civili israeliani a opera dei miliziani jihadisti palestinesi che hanno fatto irruzione, nella mattinata di 14 giorni fa, nei kibbutz e in un rave party ne deserto del Negev.

Proprio in queste stesse ore, è stato aperto dopo molti tentennamenti il valico di Rafah: i palestinesi in fuga dai raid israeliani potranno così sconfinare in Egitto, fuggendo dalla Striscia di Gaza che nei prossimi giorni potrebbe venire invasa via terra dalle truppe di Tel Aviv. Al Sisi ha ceduto al pressing internazionale, pur temendo che tra le migliaia di palestinesi in fuga ci possano essere anche terroristi islamici vicini al movimento dei Fratelli musulmani egiziani, nemici del regime del Cairo.

Insieme alla Meloni, riuniti all'Hotel St. Regis della Capitale egiziana, ci sono anche il leader dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, il Re del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, l'Emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, il presidente degli Emirati arabi uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Due diplomatici hanno riferito all'agenzia Reuters che è improbabile si trovi un accordo per un comunicato congiunto data la delicatezza del tema e le posizioni contrastanti. A limitare le aspettative, inoltre, la presenza "ridotta" degli Stati Uniti (rappresentanti dall'incaricato d'affari dell'ambasciata). Per l'Europa ci sono anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, che presiede il Consiglio Ue questo semestre, i ministri degli Esteri di Francia, Germania, Regno Unito e Turchia, Catherine Colonna, Annalena Baerbock, James Claverly e Hakan Fidan. Quindi il premier canadese, Justin Trudeau, insieme al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e l'alto rappresentante per la Politica estera Ue, Josep Borrell. Invitati al summit anche Russia e Cina, rappresentanti rispettivamente da vice ministro degli Esteri Mikhail Bogdanov e l'inviato di Pechino per il Medio Oriente, Zhai Jun.