Giorgia Meloni, il plauso su "Le Figarò": "La prima volta in più di dieci anni"

21 ottobre 2023 a

a

a

"È riuscita a non turbare l’elettorato centrista pur mantenendo il sostegno dei suoi sostenitori di destra": questo il bilancio del primo anno di governo di Giorgia Meloni da parte del quotidiano francese Le Figarò. Un bilancio tutto sommato positivo quello fatto dall'inviato a Roma Cyrille Louise. Nell'articolo, dal titolo "Giorgia Meloni, un anno di rivoluzione senza fretta", la premier viene definita "prudente, attenta a non rinchiudersi in vane polemiche" e come una figura che, a differenza dei primi tempi, "non preoccupa più".

Sul quotidiano più longevo del Paese transalpino si legge che "alla fine di un anno di potere, la dirigente proveniente dall'estrema destra è riuscita nella sua operazione di normalizzazione, sia sulla scena internazionale che nell'opinione degli italiani". Per il suo pezzo, l'inviato francese ha intervistato diversi editorialisti politici italiani, come Massimo Franco del Corriere della Sera, che ha detto: "Alla fine di questo primo anno possiamo dire che Giorgia Meloni ha superato l'esame di maturità. È stata in grado di limitare i danni economici, di prendersi cura delle relazioni con i partner europei e di mostrare un sostegno costante all'Ucraina".

Meloni-Giambruno? L'ipocrita Schlein è "sparita": ecco chi è davvero la leader Pd

Dalla sua la premier ha anche i sondaggi, che danno il suo partito, FdI, al 29,8%, ben quattro punti in più rispetto alle Politiche del settembre 2022. A tal proposito il sondaggista Nando Pagnoncelli ha sottolineato una differenza importante con gli esecutivi passati: "Gli ultimi governi ci avevano abituato a una luna di miele molto più breve". La figura di Giorgia Meloni, secondo Le Figarò, potrebbe finalmente aver portato un po' di stabilità nella politica italiana: "Per la prima volta in più di dieci anni potrebbero esserci state le condizioni per una stabilizzazione della vita politica italiana".