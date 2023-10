Corteo pro-Palestina, che bandiera spunta: un video sconcertante

21 ottobre 2023 a

Sconcertante quanto avvenuto in India: durante una manifestazione a sostegno del popolo palestinese sono comparse le bandiere di un paese che con la guerra ora in corso non ha nulla a che fare, l'Italia. Tra cartelli che inneggiavano alla liberazione della Palestina e al posizionamento degli indiani accanto a Gaza, ecco spuntare il tricolore italiano, come si vede anche in un video condiviso sulla piattaforma X. Probabile che i manifestanti indiani si siano confusi, visto che la nostra bandiera ha, più o meno, le stesse tonalità della bandiera palestinese, anche se quest'ultima, oltre al verde, al rosso e al bianco ha anche il nero, nonché una forma del tutto diversa.

L'India non è l'unico Paese in cui si stanno organizzando manifestazioni a sostegno della Palestina. Cortei di questo tipo si stanno radunando in diverse aree del mondo, in particolare nei paesi arabi, ma non solo. Oggi, per esempio, anche in Italia, a Roma e Milano in particolare, migliaia di persone sono scese in piazza per esprimere sostegno e solidarietà al popolo di Gaza, urlando slogan come "Israele criminale" o "Israele assassino, assassini di bambini". Nel corteo di Milano un dettaglio ha catturato l'attenzione: i manifestanti hanno esposto un cartellone che ritrae Anna Frank con indosso una kefiah, simbolo della resistenza palestinese. Un enorme sfregio a una delle più note vittime dell'Olocausto.