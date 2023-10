Israele-Hamas, la diretta. "Battaglia in corso, tank israeliani penetrano a Gaza". Missili su Israele, Hamas chiama alla Jihad

27 ottobre 2023 a

A quasi un mese dall'inizio della guerra tra Hamas e Israele, fa discutere la visita di una delegazione di terroristi a Mosca. "Un oltraggio" secondo Tel Aviv. Continuano le incursioni delle Idf nella Striscia di Gaza. La risoluzione Onu fa infuriare Israele. Segui la diretta.



Ore 20.59 - Hamas chiama la Jihad

Hamas chiede alla comunità internazionale di "agire immediatamente" per fermare i bombardamenti israeliani su Gaza, che questa sera si sono notevolmente intensificati. "Chiediamo ai paesi arabi e musulmani e alla comunità internazionale di assumersi le proprie responsabilità e di agire immediatamente per fermare i crimini e i massacri contro il nostro popolo", ha affermato in una nota il movimento islamista palestinese.

Ore 20.33 - Hamas: tank israeliani tentano di penetrare a Gaza, "la battaglia è in corso"

L'ufficio stampa di Hamas a Gaza ha annunciato poco fa su Telegram che «è in corso un massiccio tentativo di Israele di penetrare nella Striscia da nord e da est. Numerosi tank israeliani sono stati distrutti. La battaglia è in corso attorno alla barriera di divisione».

Ore 20.32 - Hagari, “Abitanti Gaza City vadano verso Sud”

Nell'annunciare che le forze di terra israeliane "espanderanno" stanotte le operazioni, il portavoce dell'esercito Daniel Hagari ha rinnovato l'esortazione agli abitanti di Gaza city di sfollare verso il sud della Striscia. "Continueremo ad attaccare Gaza e i dintorni e continuiamo a dire alla popolazione di Gaza che a sud si troveranno in condizioni migliori", ha detto Hagari.

Ore 20.00 - Israele, “Esercito in massima allerta anche al confine nord”

"Ci stiamo preparando per difenderci su tutti i fronti". Lo ha detto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari, aggiungendo che "anche le forze dell'esercito al confine settentrionale sono in massima allerta".

Ore 19.23 - Intensi bombardamenti su Gaza con 100 aerei impegnati in contemporanea

Sono in corso intensi bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, specialmente sul nord, con più di 100 aerei impiegati in contemporanea. Immagini mostrano colonne di fumo ed esplosioni sopra Gaza City. Hamas risponde con una pioggia di razzi su Tel Aviv, sull’aeroporto Ben Gurion e in città nel centro dello Stato ebraico come Ramat Gan, Or Yehuda, Rishon LeZion, Holon, Ashdod e Ashkelon.



Ore 18.45 - Gaza al buio, massicci raid di Israele

Il territorio di Gaza è senza elettricità e sono state interrotte tutte le comunicazioni con l'esterno. Internet è fuori uso. Massicci raid di Israele, i più duri da quando è iniziata la guerra, secondo quanto riportano fonti militari

Ore 18.42 - Fonti: “Israele offrirebbe cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi”

Israele sarebbe disposta a mettere sul piatto un cessate il fuoco in cambio della liberazione di tutti gli ostaggi da parte di Hamas. Lo rivelano fonti locali. La tregua era stata indicata dai capi dei miliziani come prerequisito essenziale per la liberazione degli oltre 200 prigionieri israeliani a Gaza.

Ore 18.20 - Fonti: "Decapitazione Hamas linea rossa per l'Iran"

L'Iran non ha alcun interesse a un allargamento del conflitto in Medio Oriente, ma "il rischio di un suo coinvolgimento esiste e la 'linea rossa' per Teheran è l'eventuale decapitazione di Hamas": lo dicono all'Adnkronos fonti iraniane.

Ore 17.31 - Lukashenko a Israele: se attacca l'Iran si rischia guerra mondiale

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, citato dall'agenzia bielorussa Belta, ripresa dalla Tass, ha messo in guardia Israele e i suoi alleati dall'intraprendere una guerra contro l'Iran che scatenerebbe potenzialmente una terza guerra mondiale: "Non è esclusa una terza guerra mondiale. Potrebbe scoppiare là. Come? Se loro, Israele e gli Stati Uniti, organizzano una guerra contro l'Iran".

Ore 17.27 - Idf: razzi sparati dal Libano verso Israele caduti in Siria

Diversi razzi sparati dal Libano verso Israele sono caduti in Siria. Lo affermano le Forze di Difesa Israeliane.

Ore 17.25 - Fonti Egitto: "Ok di Israele a tregua per un giorno"

"Israele ha accettato una tregua di un giorno a condizione che vi sia una supervisione internazionale". Lo riporta il sito all-news egiziano Al-Qahera News citando fonti governative senza fornire ulteriori informazioni.

Ore 16.58 - Hamas nega l'uso militare dell'ospedale di Gaza

Hamas ha respinto le accuse giunte oggi da Israele secondo cui sfrutterebbe le strutture dell'ospedale Shifa per gestire dal suo interno la guerra contro Israele. "Si tratta di menzogne", ha affermato un suo dirigente, Izzat al-Rashek, citato dai media israeliani. Poi ha aggiunto: "Nelle vicinanze dell'ospedale ci sono 40 mila persone. Si tratta di preparativi da parte di Israele di compiere in quel posto un nuovo massacro".

Ore 16.46 - Macron: da allargamento conflitto conseguenze migratorie

Il conflitto tra Israele e Hamas "durerà. Potrebbero esserci conseguenze sul piano migratorio, ma è troppo presto per dirlo, dipende dal fatto se si allargherà o no. E' un punto sul quale dovremo prepararci, anticipare e prevenire collettivamente". Lo dice il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo.

Ore 16.30 - Nuovi attacchi di Hezbollah contro postazioni Israele

Hezbollah ha lanciato missili guidati anticarro e aperto il fuoco con armi leggere contro una postazione militare israeliana vicino Avivim e contro la zona di Misgav Am, al confine settentrionale. Le Forze di difesa israeliane hanno informato che nessun soldato è rimasto ferito negli attacchi e le truppe stanno rispondendo con bombardamenti di artiglieria nel sud del Libano.