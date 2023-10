Israele, tank allineati nella Striscia: il video dell'operazione di terra

28 ottobre 2023 a

Le operazioni di terra nella Striscia di Gaza sono state mostrate in un video diffuso dall'esercito israeliano. Nel filmato si vedono i tank allineati che entrano nel territorio di Hamas, lungo una pianura. Insieme alle immagini a colori, ci sono anche dei frame in bianco e nero che mostrano veicoli militari intenti nelle loro manovre in mezzo alle esplosioni. Questo quanto avvenuto nelle scorse ore, quando Tel Aviv ha deciso di interrompere le comunicazioni a Gaza con bombardamenti e colpi di artiglieria. Le esplosioni, causate dai continui attacchi aerei avvenuti nella notte tra venerdì e sabato, hanno illuminato per ore il cielo sopra Gaza City. Adesso le Idf hanno fatto sapere che stanno espandendo le operazioni di terra nel territorio.

Pur non essendoci ancora dati ufficiali sulle vittime palestinesi, la notte appena trascorsa è stata descritta come la peggiore dall'inizio della guerra. Le incursioni e i bombardamenti da parte dell'esercito israeliano sembrano dei veri e propri preparativi per l'offensiva di terra, mentre sono già trascorse tre settimane dall'attacco a sorpresa di Hamas. Chi è riuscito a collegarsi con l'esterno, nonostante l'interruzione delle comunicazioni, ha riferito che la situazione è quella del caos più totale, con ambulanze costrette a muoversi alla cieca.

I bombardamenti della scorsa notte hanno colpito soprattutto la parte settentrionale della Striscia. Il portavoce dell'esercito Daniel Hagari ha fatto sapere che sono stati colpiti 150 obiettivi sotterranei, "tunnel dei terroristi, piattaforme di guerra e ulteriori infrastrutture" e che "decine di terroristi" sono stati uccisi. Israele ha aggiunto di aver ucciso anche il capo della rete aerea di Hamas, Asem Abu Rakaba, l'uomo che aveva "partecipato alla pianificazione del massacro" del 7 ottobre.

