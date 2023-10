Imam di Segrate, la frase choc su Salvini: "Una pagliacciata"

28 ottobre 2023 a

Ci sono imam che condannano le violenze e si prodigano affinché non ci siano ulteriori spargimenti di sangue in un momento in cui il mondo è attraversato da conflitti e tensioni. E ce ne sono altri, invece, come l’imam di Segrate, Ali Abu Shwaima, noto frequentatore di talk show forse più che di moschee, che ne approfittano per fomentare le tensioni e attaccare l’Occidente e i leader del centrodestra.

Ieri, infatti, questo signore che di professione fa il medico dietologo ed è uno dei fondatori dell’Ucoii, a L’aria che tira su La7, ha definito «una pagliacciata» la manifestazione indetta da Matteo Salvini per il 4 novembre. Per questo esponente dell’Islam più estremo, «l’Europa che difende Israele è contro la Costituzione, i cortei per la Palestina si possono fare, quelli contro il terrorismo islamico invece no».

E dire che non è neppure la prima volta che Abu Shwaima le spara grosse. Da quando nel 2013 sentenziò che «Daniela Santanché sarà punita e colpita dal giudizio di Dio», a questi giorni in cui sostiene che «il governo di Israele sta tirando 4 tonnellate di bombe», la sua linea è sempre la stessa: nessuna presa di distanza da Hamas, la colpa è degli ebrei.