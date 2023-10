Indonesia, il ponte di vetro si frantuma all'improvviso: morta una turista, immagini forti

30 ottobre 2023 a

Una tragedia senza precedenti. In Indonesia un ponte di vetro si è frantumato uccidendo una persona e ferendone un'altra. È accaduto al Geong Bridge, dove alcuni pannelli di vetro si sono frantumati all'improvviso. La vittima era in posa per una foto quando ha sentito il rumore del vetro che si frantumava ed è caduta. La turista è morta durante il trasporto in ospedale a causa delle ferite riportate dalla caduta da un'altezza di 9 metri. Altre due persone invece si sono salvate aggrappandosi a una ringhiera di sicurezza.

I dipendenti del Geong Bridge hanno spiegato che il ponte era composto da pannelli di vetro temperato spessi circa 1 cm e che l'attrazione veniva controllata e pulita ogni giorno, aggiungendo che non erano state riscontrate irregolarità prima dell'incidente. Il The Geong Bridge è un'attrazione che si trova nella foresta di pini Limpakuwus.

Il video girato nelle vicinanze mostra un turista che fatica a risalire subito dopo che la passerella di vetro si è frantumata. In alto gli spettatori si precipitano ad aiutare il turista intrappolato prima di aiutarlo a scendere dal ponte. Fuori dalla vista, dieci turisti sono riusciti a scappare. Stando alle indiscrezioni Ekop Purnomo, presidente della cooperativa Limpakuwus Pine Forest, ha contattato il manager di The Geong in aprile, quando il ponte è stato aperto, chiedendo una valutazione della sicurezza. Ha detto di essersi rivolto al manager di The Geong dopo aver ricevuto lamentele sui social media, sollevando preoccupazioni su quanto sarebbe stato sicuro il ponte.