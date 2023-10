Nick, "come guadagno 100mila dollari l'anno": il lavoro dei sogni

30 ottobre 2023 a

Un ragazzo alquanto fortunato, Nick Park, che sfrutta la tecnologia per guadagnare un'ingente quantità di denaro. A spiegare in cosa consiste il suo lavoro è lui stesso in un video su TikTok. Qui il giovane si mostra seduto davanti a una scrivania mentre guarda uno schermo e batte sulla tastiera del computer. Le sue mansioni? "Controllare le e-mail, fare dei report e pianificare, lavorando in maniera indipendente e senza bisogno di parlare". Tradotto: Nick è un un "logistic analyst", ossia un analista logistico, a volte anche indicato come "transportation analyst" (analista dei trasporti) o "supply chain analyst" (analista della catena di approvigionamento).

E Park non può che dirsi soddisfatto dato che guadagna ben 100mila euro all'anno. In poco tempo il filmato ha collezionato complimenti e critiche. C'è infatti chi lo definisce "il sogno di ogni introverso", ma anche qualcuno a cui la notizia non va giù: "Ho una laurea magistrale e faccio 50mila l'anno".

E ancora, ecco che qualche utente lo mette in guardia: "Diventerei matto a fare sempre le stesse cose per il resto della mia vita", "Io sarei impazzita... Così per 40-50 anni?". Ma Park non ci sta e svela un altro "segreto": "Io ho trovato molto utili dei corsi che la compagnia rende disponibili che ti aiutano a capire come migliorarti, e valgono sia per la propria crescita personale che per gli avanzamenti di carriera. Inoltre, mi ispirano e mi danno modo di impegnarmi nelle mie responsabilità giornaliere".