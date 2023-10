Ristorante, cena con ostriche e vini pregiati: "Siamo rovinati", chi non paga

31 ottobre 2023 a

Ennesimo caso di fuga da uno scontrino salatissimo. Un gruppo composto da sette persone, infatti, ha consumato un pranzo di lusso in un ristorante inglese: ostriche, aragoste e altre prelibatezze. Il problema, però, è che i clienti sono andati via, senza pagare il conto. Ma c'è dell'altro. I commensali si sarebbero allontanati a bordo di una lussuosa Audi da 45mila euro di cui non è mai stato pagato il bollo. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, il costo della consumazione nel locale nel Kent ammonterebbe a circa 560 euro. Un cifra esorbitante, ma coerente con i piatti ordinati.

L'episodio è avvenuto presso il ristorante Stubbs, ad Ashford. I titolari, infuriati, hanno raccontato la vicenda sui loro profili social, diffondendo le immagini delle telecamere nella speranza di identificare i sette malintenzionati. Nel post, i ristoratori pregano i sette clienti di tornare per saldare il conto, dato che la perdita di una somma del genere li pone in gravi difficoltà economiche.

I titolari dello Stubbs, quindi, hanno rivolto un appello sui social, per tentare di rintracciare i sette morosi. La polizia, stando a quanto riportano i media locali, ha avviato un'indagine, utilizzando le immagini delle telecamere del ristorante. Secondo il Mail, i membri del ristorante e le forze dell'ordine si sono rifiutati di fornire ulteriori commenti. Ormai, episodi di questo genere sono all'ordine del giorno: in un pub nei paraggi, infatti, ci sono stati due incidenti simili. In particolare, la seconda volta, una famiglia avrebbe evitato di pagare una consumazione di circa 200 euro, fuggendo dopo aver finto di uscire dal locale per fumare una sigaretta.