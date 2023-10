Parigi, donna velata semina il panico: "Faccio saltare tutto", la polizia spara

31 ottobre 2023 a

Attimi di panico a Parigi, dove una donna completamente coperta dal velo ha pronunciato diverse minacce e soprattutto ha palesato l’intenzione di “far saltare in aria tutto”. L’episodio si è verificato intorno alle 9.30 alla stazione della RER di Austerlitz: la sospettata indossava un abaya e ha messo in allarme le forze dell’ordine quando è stata vista mentre nascondeva le mani sotto il vestito. Gli agenti le hanno intimato più volte di mostrare le mani, ma lei si è sempre rifiutata, continuando a gridare “Allah Akbar”.

Messi alle strette, i poliziotti non hanno voluto correre alcun rischio e hanno deciso di aprire il fuoco, come riportato dai media francesi Bfmtv e Le Figaro. Stando a quanto si apprende, la donna è stata ferita all’addome ed è stata portata in ospedale, dove sarebbe in prognosi riservata. Secondo Bfmtv, la principale rete francese di notizie in diretta, la donna era stata segnalata da diverse persone che erano all’interno della stazione e che si erano impaurite per gli atteggiamenti e le frasi minacciose. La forze dell’ordine sono intervenute subito e hanno isolato la donna all’interno della stazione, che è stata evacuata e chiusa al pubblica. Siccome la donna non obbediva alle richieste della polizia, è stato aperto il fuoco contro di lei.

Due inchieste sono state aperte su quanto accaduto in mattinata a Parigi: una della Procura è stata affidata alla polizia giudiziaria per apologia, minacce di morte e atti intimidatori nei confronti di un titolare di pubblici poteri per impedirgli di svolgere la sua missione. L'altra inchiesta è invece interna alla polizia, per uso di armi da fuoco e violenza intenzionale, ed è affidata all'Igpn, l'ispettorato generale della polizia nazionale. Le fonti di polizia hanno fatto sapere che la donna è stata colpita in quanto minacciava di "far saltare tutto".