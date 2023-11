Israele e Hamas, la diretta. Idf: "Pronti ad aprire nuovi fronti". Truppe israeliane dentro Gaza City

02 novembre 2023 a

La guerra tra Israele e Hamas prosegue: bombardato ieri il più grande campo profughi di Gaza. L'Onu avverte che prendere di mira aree densamente popolate "potrebbe equivalere a crimini di guerra". I ribelli Houti dello Yemen, appoggiati dall'Iran, hanno attaccato la città israeliana di Eilat. Segui la diretta.

Ore 17.15 - "Blinken farà pressione su Israele per pause nella guerra"

Il segretario di Stato Antony Blinken farà pressione sul governo israeliano affinché accordi delle brevi pause nelle operazioni militari a Gaza per consentire il rilascio in sicurezza degli ostaggi e la distribuzione degli aiuti umanitari. Lo riporta il New York Times citando fonti dell'amministrazioe, secondo le quali Blinken premerà per più pause umanitarie durante la sua visita in Israele.

Ore 17.09 - Hamas contro Germania: complice in crimini su palestinesi

Un rappresentante di Hamas in Libano ha attaccato la Germania per la messa al bando delle attività del Movimento islamico, accusando Berlino di essere complice di Israele nei crimini contro i palestinesi. "Ciò ci spinge a chiederci se la mentalità politica tedesca sia una mentalità da Olocausto che colpisce tutti i popoli e non è limitata a un partito o all'altro", ha affermato Osama Hamdan.

Ore 17.04 - razzo dal Libano colpisce Kiryat Shmona, Israele risponde

Un razzo lanciato dal Libano ha causato danni nella città settentrionale israeliana di Kiryat Shmona. Lo riporta il Times of Israel, facendo riferimento a immagini televisive che mostrano alcune auto e negozi incendiati a causa dell'impatto di un razzo. Al momento il primo bilancio parla di due feriti. Le forze di difesa israeliane, dal canto loro, hanno affermato che stanno effettuando attacchi contro "una serie di siti di Hezbollah" in Libano come risposta agli attacchi effettuati verso il nord di Israele.

Ore 16.23 - Hezbollah: abbiamo colpito postazioni israeliane con due droni

Gli Hezbollah libanesi hanno dichiarato di aver utilizzato due droni pieni di esplosivi per attaccare oggi una posizione di comando dell'esercito israeliano nella zona contesa delle fattorie di Shebaa, al confine tra Libano, Siria e Israele. Lo riferisce nel suo sito web l'emittente tv Al Manar del movimento sciita filo-iraniano, citando una nota in cui si afferma che i droni pieni di "una grande quantità di esplosivo" hanno "colpito i loro obiettivi con elevata precisione".

Ore 15.52 - Israele: Ospedali Gaza hanno ancora combustibile

Israele autorizzerà l'ingresso controllato di carburante nella Striscia di Gaza non appena gli ospedali esauriranno le scorte, ha annunciato il capo di stato maggiore delle forze militari, Hertzl Halevi.

Ore 15.48 - Israele "pronto ad aprire nuovi fronti"

"A Gaza operiamo con meno della metà della nostra forza aerea e siamo pronti ad aprire altri fronti, se necessario". Lo ha detto il capo di stato maggiore delle forzi di difesa israeliane, Herzl Halevi. Lo riporta Haaretz. Riferendosi poi al salvataggio della soldatessa israeliana Ori Megidish all'inizio della settimana, Halevi ha detto che si tratta di "un'operazione che è una goccia nell'oceano". "Siamo profondamente impegnati a fare di tutto per riportare a casa tutti gli ostaggi", ha concluso.

Ore 15.46 - "Le forze israeliane stanno circondando Gaza City"

Le truppe israeliane stanno operando all'interno di Gaza City e la stanno circondando da diverse direzioni. Lo dice il capo di stato maggiore dell'IDF, Herzi Halevi, in una dichiarazione televisiva riportata dai media israeliani. Halevi ha aggiunto che "abbiamo portato avanti un'altra fase significativa della guerra. Le truppe sono nel cuore del nord di Gaza, operano nella citta' di Gaza, la circondano e approfondiscono l'offensiva di terra e i risultati ottenuti". "Le forze stanno combattendo in un'area urbana densa e complessa, che richiede combattimento professionale e coraggio", afferma.

Ore 15.11 - "27 morti nel raid vicino a una scuola Unrwa"

Il ministero della Salute di Gaza, gestito da Hamas, ha riferito che 27 palestinesi sono morti a causa di un raid aereo israeliano vicino a una scuola dell'Unrwa nella Striscia.

Ore 15.01 - Lavrov, "inaccettabile violenza contro i civili a Gaza"

Il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, ha avuto oggi un confronto telefonico col suo omologo egiziano sulla nuova crisi mediorientale. Secondo quanto reso noto, i due hanno convenuto sulla "inaccettabilità della violenza contro i civili".