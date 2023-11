Israele-Hamas, la diretta. Nasrallah: "Giusta la guerra a Tel Aviv, dietro solo i palestinesi"

03 novembre 2023 a

Ventisettesimo giorno di guerra tra Israele e Hamas. Droni Usa in azione per intercettare gli ostaggi israeliani nelle mani dei terroristi. Tel Aviv valuta di istituire un tribunale speciale per processare i membri di Hamas. Gaza City è circondata. L'Onu avverte lo Stato ebraico: "Crimini di guerra". Segui la diretta.

Ore 1.500 - Nasrallah: la fine della battaglia sarà la vittoria di Gaza. Israele bombarda solo i civili

"Il cosiddetto "più forte esercito nella regione" bombarda soltanto civili e non riesce a raggiungere gli obiettivi. La sola cosa in cui l'esercito israeliano è stato bravo negli ultimi 75 anni è compiere massacri", ha aggiunto il leader del partito di Dio. "Questo conflitto si concluderà soltanto con la vittoria della resistenza. E questo conflitto ha ancora una volta dimostra la natura barbara del regime israeliano".

Ore 14.36 - Nasrallah, operazione Hamas 100% decisione palestinese

L'operazione di Hamas in Israele "è il risultato di una decisione palestinese al 100%". È quanto ha detto il leader del gruppo militante libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel suo primo discorso dallo scoppio della guerra fra Israele e Gaza.

Ore 14.31 - Nasrallah: sostegno Usa mostra fallimento Israele

"Gli Stati Uniti sono intervenuti a sostegno della traballante entità israeliana, per aiutarla a rimettersi in piedi. Tutto questo prova quanto Israele abbia fallito. Israele dal primo giorno ha chiesto nuove armi, 100 miliardi di dollari: questo è uno Stato forte e un'armata invincibile?". Così il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un messaggio televisivo.

Ore 14.29 - Nasrallah: Israele ha mostrato tutta la sua fragilità

Quella messa in atto da Hamas è stata "una creativa, perfetta, massiva operazione, che ha provocato un vero terremoto politico, di sicurezza, anche psicologico nell'entità sionista. Non importa quello che ha fatto il nemico nei giorni scorsi e quello che farà, ciò non toglie l'enorme impatto che l'operazione ha avuto, scoperchiando molti fatti: la fragilità, la totale debolezza di Israele". Così il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un messaggio televisivo.

Ore 14.25 - Nasrallah: Battaglia Hamas pienamente legittima

"Se volevamo cercare una battaglia con piena legittimità, non esiste una come quella contro i sionisti" e "la battaglia del Diluvio di Al-Aqsa è pienamente legittima, sia umanamente, moralmente che religiosamente". Lo afferma il segretario generale di Hezbollah, Hasan Nasrallah, nel suo primo discorso pubblico dall'attacco di Hamas in Israele, intervento iniziato con un "saluto ai martiri".

Ore 14.21 - Nasrallah: governo israeliano stupido e radicale

"Siamo arrivati a questo punto, a quanto successo il 7 ottobre, perché le sofferenze del popolo palestinese non sono un segreto per nessuno. La colpa è dello stupido e radicale governo di Israele". Così il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un messaggio televisivo.

Ore 14.18 - Nasrallah: salutiamo martiri che hanno perso vita contro Israele

"Salutiamo tutti i martiri che hanno perso la propria vita contro gli occupanti israeliani". Lo ha detto, nell'apertura del suo discorso "in onore dei martiri caduti in difesa di Gaza", il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Il leader del Partito di Dio ha poi aggiunto: "I martiri hanno ottenuto una grande vittoria, sono fonte di orgoglio per le loro famiglie e per noi. Saranno premiati ed entreranno in paradiso".