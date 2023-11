Israele-Hamas, la diretta. Idf: "Battaglia eroica nella notte". Droni Usa in volo

03 novembre 2023 a

a

a

La guerra tra Israele e Hams prosegue. Droni Usa in azione per intercettare gli ostaggi israeliani nelle mani dei terroristi. L'Idf prosegue le operazioni. Gaza City è circondata e l'esercito israeliano parla di "battaglie eroiche" contro il nemico. Intanto l'Onu sfida lo Stato ebraico: "Crimini di guerra". Segui la diretta



Ore 6.41 - Esercito Israele: “Eroica battaglia nella notte a Gaza. I terroristi sono stati uccisi”

"Eroica battaglia" nella notte all'interno della Striscia di Gaza. Loro sono stati uccisi e noi continuiamo la nostra operazione fino alla vittoria", scrivono dall’Idf su Telegram. La scorsa notte soldati israeliani si sono scontrati con "alcune squadre terroristiche all'interno della Striscia. Nonostante un fuoco pesante da parte dei terroristi, le forze a terra hanno diretto attacchi aerei di aerei e artiglieria. I terroristi sono stati uccisi e il pericolo per le truppe è stato eliminato", scrive l'Idf.

Ore 4.55 - Idf: “Altri quattro soldati israeliani uccisi nella Striscia”

Le forze armate di Israele (Idf) affermano che altri 4 soldati sono stati uccisi nella Striscia durante i combattimenti, portando così il numero delle vittime tra i militari impegnati sul campo a 23. Lo riporta il Time of Israel



Ore 3.45 - La mossa degli Usa: droni in volo per gli ostaggi

Lo hanno rivelato due funzionari Usa all’agenzia Reuters. Alcuni droni sarebbero impegnati nell’individuazione degli ostaggi nelle mani di Hamas. Le perlustrazioni con i mezzi senza pilota sarebbero in corso già da una settimana



Ore 2.40 - Idf: "Non siamo in guerra contro i civili di Gaza"

"Stiamo facilitando l'ingresso di acqua, cibo, medicine e attrezzature mediche per i civili di Gaza. Israele non è in guerra con i civili di Gaza, per questo abbiamo incoraggiato l'uscita verso l'Egitto dei feriti. Questa è una guerra contro Hamas, un'organizzazione terroristica, che non si prende cura dei civili, che ruba il carburante dagli ospedali e lo usa per le attrezzature belliche". Lo afferma in un video su X il portavoce dell'Israele Defense Force, Daniel Hagari.

Ore 1.00 - Blinken sente Borrel: “Priorità è la vita dei civili e gli aiuti umanitari”

"Ho parlato oggi con l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell e ho riaffermato il diritto di Israele a difendersi. Ho sottolineato le nostre priorità: proteggere le vite dei civili, fornire aiuti umanitari e garantire la partenza sicura dei cittadini stranieri da Gaza". Lo scrive su X il segretario di Stato Usa Antony Blinken, atteso oggi in Israele per la seconda volta dall’inizio del conflitto.

Ore 00.30 - Hamas scrve ai parenti degli ostaggi e torna a minacciare

Hamas ha inviato un messaggio di testo in ebraico ai parenti dei civili rapiti nel sud di Israele e portati nella Striscia di Gaza. Lo sostiene Kan News, dicendo che il messaggio era firmato dalle Brigate di al-Qassam, il braccio armato di Hamas. "Abbiamo offerto al vostro governo uno scambio di prigionieri, ma non è stato accettato – si legge nel testo – questo è il nostro messaggio: il rilascio di tutti i prigionieri sionisti in cambio del rilascio di tutti i prigionieri palestinesi". Il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Obeida, ha affermato che "Gaza sarà la maledizione della storia per Israele e i soldati israeliani ritorneranno nei sacchi neri".