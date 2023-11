Israele-Hamas, la diretta. Gaza City circondata. Usa schierano sommergibile nucleare

06 novembre 2023 a

L'Idf circonda Gaza, presto entreranno nella principale città della Striscia. Blinken ha incontrato a Ramallah Abu Mazen, che si è detto pronto ad occuparsi anche della Striscia. Iran, minacce agli Usa. Segui la diretta

Ore 06.35 Sergente israeliano di 22 anni morto in combattimento

Il sergente Idf Shahar Cohen, di 22 anni, di Karmiel, è morto ieri durante la battaglia con i militanti di Hamas nel nord della Striscia di Gaza. Lo hanno comunicato le forze armate israeliane. La vittima prestava servizio nel nono battaglione corazzato (401/a brigata).

Ore 06.01 - Usa schierano anche un sottomarino nucleare

Pure un sottomarino nucleare ha preso posizione nello schieramento statunitense nel Mediterraneo orientale. Il Centcom, il comando che ha la responsabilità delle operazioni in Medio Oriente, ha annunciato l’ingresso alle sue dipendenze di un battello classe Ohio. Si tratterebbe dell’Uss Florida, un sottomarino molto speciale trasformato in base lanciamissili navigante: a bordo ha oltre 150 cruise con testata convenzionale. Una potenza di fuoco impressionante, che in passato gli ha permesso di condurre da solo un intero conflitto: durante la campagna libica contro Gheddafi l’Uss Florida scagliò 90 ordigni contro le strutture del regime. Con il suo arrivo, la flotta Usa nel Mediterraneo e nel Mar Rosso ora dispone di circa trecento missili cruise: un deterrente per convincere l’Iran e gli Hezbollah libanesi a rimanere fuori dalla guerra di Gaza (di Gianluca Di Feo).

Ore 05.16 - Gaza City circondata

"Oggi abbiamo circondato Gaza City". L'annuncio è del portavoce militare israeliano Daniel Hagari. "La Striscia è ora divisa in due settori: Nord e Sud". Sempre Hagari ha sottolineato che l'eservito sta conducendo un "attacco significativo" che "sta prendendo di mira le infrastrutture di Hamas sopra e sottoterra, così come i militanti e gli alti comandanti". E ha aggiunto che le truppe "hanno raggiunto la costa e la stanno tenendo. Ora ci sono attacchi diffusi contro le infrastrutture del terrorismo, sotto terra e si in superficie".

Ore 04.44 - Idf: abbiamo cessato gli attacchi per molte ore per far partire i civili

Per due giorni di seguito le forze israeliane hanno cessato il fuoco per qualche ora per dar modo ai civili di spostarsi verso il Sud della Striscia di Gaza. “Negli ultimi due giorni, per molte ore e con preavviso abbiamo smesso di attaccare in certe zone settentrionali, la principale aerea dei combattimenti, e abbiamo detto ai palestinesi di andare a Sud”, ha detto alla Cnn il tenente colonnello Jonathan Conricus.