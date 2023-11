Israele e Hamas, la diretta: Russia, "domande sull'arsenale nucleare di Tel Aviv"

07 novembre 2023 a

L'esercito israeliano isola Gaza City, Tel Aviv cinge d'assedio gli ospedali del centro considerati le "coperture" di Hamas. Scontro tra Onu e Netanyahu: "Strage di bambini", "vergognoso".

Ore 8.33 - Onu, niente accordo sulle "pause umanitarie"

Non c'è stato accordo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per una risoluzione sulla guerra tra Israele e Hamas: malgrado le oltre due ore di discussioni a porte chiuse, le differenze sono rimaste tra chi, come gli Stati Uniti chiede "pause umanitarie", e chi un "cessate il fuoco umanitario" per fornire aiuti disperatamente necessari e prevenire altre morti civili a Gaza. "Abbiamo parlato di pause umanitarie e siamo interessati a proseguire", ha dichiarato il vice ambasciatore degli Stati Uniti Robert Wood ai giornalisti dopo l'incontro: "Ma ci sono disaccordi all'interno del consiglio sul fatto che questo sia accettabile". Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva detto ai giornalisti di volere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza e la fine della "spirale di escalation" già in corso nella Cisgiordania occupata, in Libano e dalla Siria all'Iraq e allo Yemen.

Ore 7.51 - Russia: parole su atomica pongono domande su arsenale Israele

La dichiarazione del ministro israeliano per gli Affari e il patrimonio di Gerusalemme, Amihai Eliyahu, sulla possibilità di utilizzare una bomba nucleare nella Striscia di Gaza ha sollevato molte domande a proposito dell'arsenale nucleare dello Stato ebraico, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "Ciò ha sollevato un gran numero di domande. Domanda numero uno: si scopre che stiamo ascoltando dichiarazioni ufficiali sulla presenza di armi nucleari?" e poi "dove sono le organizzazioni internazionali, dov'è l'Aiea, dove sono gli ispettori?", ha detto a Solovyov Live scrive Ria novosti.

Ore 7.28 - Mezzaluna rossa, attacco israeliano vicino all'ospedale al-Quds

La Croce Rossa palestinese ha denunciato che Israele ha attaccato dall'aria in una zona vicino all'ospedale Al-Quds di Gaza City. Nel frattempo i servizi di soccorso a Gaza, l'enclave palestinese governata da Hamas, hanno reso noto che una ventina di persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano a Rafah, la localita' nel Sud della Striscia dove sono raccolti i palestinesi in fuga da Gaza City. Lo riferisce il quotidiano israeliano Haaretz.

Ore 7.02 - Germania, "rischio di attacchi nella Notte dei cristalli"

I siti ebraici in Germania rischiano di essere oggetto di attacchi in occasione dell'85mo anniversario della Notte dei cristalli, il pogrom attuato dalla dittatura nazista tra l'8 e il 9 novembre 1938. E' l'avvertimento del ministero dell'Interno tedesco, come riferisce il quotidiano "Handelsblatt". In particolare, il dicastero ha affermato di non poter escludere "eventi filopalestinesi, compresi quelli volti a invertire i ruoli di carnefice e vittima nella guerra contro Israele" mossa dal movimento islamista Hamas, che controlla la Striscia di Gaza. Inoltre, possono esservi "attivita' dimostrative senza preavviso" con reati come "insulti, incitamento all'odio e danni alla proprieta'" presso istituzioni e luoghi di culto ebraici. Intanto, vengono "osservate molto attentamente" le ripercussioni per la situazione della sicurezza in Germania dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele. Al riguardo, il ministero dell'Interno tedesco ha evidenziato: "Stiamo combattendo il disgustoso antisemitismo e l'islamismo che stiamo vivendo in questi giorni con tutti i mezzi dello Stato". In occasione dell'85mo anniversario della Notte dei cristalli, il Consiglio centrale degli ebrei in Germania (Zdj) ha organizzato una commemorazione a Berlino a cui parteciperanno il cancelliere Olaf Scholz e il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier.

Ore 6.45 - "50 palestinesi arrestati in Cisgiordania"

Almeno 50 palestinesi sono stati arrestati nelle operazioni di sicurezza delle Forze di difesa israeliane (Idf) in Cisgiordania. Lo si apprende dall'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya". Come riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", gli scontri più aspri si sono verificati a Tulkarem, nel nord-ovest della Cisgiordania, e nel suo campo profughi, dove sei palestinesi sono rimasti feriti negli scontri con le Idf, che all'alba di questa mattina hanno effettuato la seconda incursione nella città in 24 ore.

Ore 2.52 - "Ucciso un comandante di Hamas"

L'esercito israeliano ha eliminato Wael Asefa, comandante del battaglione Deir al-Batah di Hamas e tra gli artefici dell'incursione islamista in territorio israeliano dello scorso 7 ottobre. Lo riferisce il profilo X delle Israel Defence Forces.

Ore 1.25 - Netanyahu, "dopo la guerra Israele responsabile della sicurezza a Gaza"

Al termine della guerra contro Hamas, Israele si assumera' "la responsabilità complessiva della sicurezza della Striscia di Gaza". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.

