John e Susan, "odore di lievito dal condizionatore": vomito e diarrea, poi la coppia muore

Una vacanza che doveva essere all'insegna del relax si è conclusa con la morte di due persone, i coniugi inglesi John e Susan Cooper, 69 e 63 anni. A raccontare la vicenda il Mirror. I fatti risalgono al 2018, quando la coppia decide di trascorrere le vacanze in Egitto. Il 21 agosto di quell'anno, mentre si trovano nella loro stanza in un hotel a cinque stelle, i due vengono colpiti da vomito e diarrea improvvisi. I malori sarebbero iniziati a seguito di un forte odore di lievito proveniente dal condizionatore sistemato il giorno prima. Questa la versione della loro nipote Molly Ormerod, con loro in vacanza.

A lanciare l'allarme è proprio la nipote che, non vedendo gli zii a colazione, decide di andare nella loro camera. Lì trova entrambi in pessime condizioni. Di qui la chiamata ai soccorsi che, però, avrebbero tardato ad arrivare. Purtroppo, John è morto nella camera d'albergo mentre Susan più tardi in ospedale. La nipote della coppia ora spera di avere giustizia.

Stando a quanto riportato dal LancashireLive, la figlia della coppia deceduta fa sapere che i genitori erano in piena salute quando sono partiti per l'Egitto: "Papà era, per la sua età, un giovane uomo. Estremamente attivo, frizzante e simpatico. La mamma era una persona estremamente in forma e sana e si vedeva perché faceva sempre tante cose". Adesso la famiglia vuole solo sapere cos'è successo nell'agosto del 2018 nell'hotel. Secondo alcuni testimoni, tre uomini sarebbero entrati nella stanza d'albergo con alcuni contenitori per la disinfestazione da cimici.