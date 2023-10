Morte due bimbe in piscina al nido: la maestra era prendere il tè

17 ottobre 2023 a

Perdono completamente di vista due bambine per preparare un tè e le piccole muoiono. Nina Fathizadeh, 41 anni, e sua madre, Shahin Gheblehshenas, 64 anni, sono accusate di negligenza con conseguente morte dopo che due bimbe di un asilo nido sono affogate nella piscina della struttura senza che ci fosse alcuna sorveglianza. Le donne infatti non erano presenti in giardino. Un altro bambino è rimasto ferito ed è stato immediatamente recuperato dall'acqua.

I piccoli erano rimasti soli in giardino, senza nessuno che gli prestasse attenzione. Fathizadeh preparava il tè e la farina d'avena in cucina mentre Gheblehshenas si trovava in un altro asilo nido quel giorno, lasciandoli a corto di personale dopo che un altro lavoratore si era dato malato. Quando la 41enne è tornata in giardino si è accorta dei bambini che galleggiavano in acqua. Immediatamente la donna ha tentato la rianimazione e ha avvertito i soccorsi. Ma per due di loro non c'è stato nulla da fare. Le bambine morte avevano 16 e 18 mesi, mentre il bambino ferito appena 2 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, pare che la donna fosse convinta che il cancello che dava sulla piscina fosse chiuso, ma invece era rimasto aperto dopo che il marito aveva innaffiato le piante. Le donne sono state arrestate ed è stata revocata loro la licenza per l'asilo.