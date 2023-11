Attivisti per l'ambiente bloccano il traffico, spara e ne uccide due: il video terrificante

09 novembre 2023 a

Le proteste per il clima finiscono in tragedia, con due morti. Il terrificante episodio arriva direttamente dal centro America, da Panama, nazione sconvolta del tragico epilogo di una manifestazione per il clima.

Gli attivisti, così come avviene alle nostre latitudini, bloccavano una strada, il tutto per protestare contro una concessione mineraria assegnata alla First Quantum Minerals, una compagnia canadese. Dunque un uomo, dopo aver minacciato "o mi fate passare o vi sparo", è passato dalle parole ai fatti: ha estratto una pistola e ha ucciso due attivisti.

L'orrore è stato ripreso in diretta dai tg locali, presenti sul posto per seguire la protesta, l'ultima di una lunga serie contro la concessione mineraria. Nelle immagini, agghiaccianti, si vede l'uomo che chiede con insistenza di passare. Quando comprende che no, non lo faranno passare, ecco che estrae dalla tasca destra una pistola e aprire il fuoco. Come detto, due le vittime.

L'aggressore era sceso dalla sua automobile trovandosi di fronte ai manifestanti che bloccavano il traffico all'altezza di Chame, lungo l'autostrada Panamericana: poi la discussione, animata, finite gli spari. A perdere la vita - come rivela il quotidiano La prensa - un insegnante e il marito di una seconda docente: uno è morto sul posto, il secondo in seguito, in ospedale. L'assassino è stato immediatamente arrestato.