7 ottobre, delirio complottista: "Gli attentatori sono israeliani"

10 novembre 2023 a

a

a

La tesi comincia in questi giorni a circolare sui social network, e si fa largo tra i profili della galassia complottista filo-palestinese. «I morti del 7 ottobre? Li ha uccisi Israele». Non bastano testimonianze, foto, video della strage di 1.400 morti israeliani, in gran parte civili; non bastano nemmeno le rivendicazioni dei tagliagole di Hamas.

Rilanciando un video del sito web middleeastmonitor.com, i complottisti su “X” sostengono che «i terroristi di Hamas non dispongono di armi capaci di fare danni come quelli fatti il 7 ottobre»; di conseguenza, il 7 ottobre sarebbe stato «l’esercito di Israele a incenerire parecchi israeliani, i loro veicoli e le loro abitazioni».

Jet Usa e israeliani attaccano basi in Siria: guerra, siamo all'escalation

In sostanza, lo Stato di Israele avrebbe fatto fuoco sui suoi stessi cittadini indiscriminatamente. Propaganda che fa impallidire chi - dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 - sosteneva la tesi che le Torri Gemelle fossero state tirate giù dagli americani.