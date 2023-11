Israele e Hamas, la diretta. Tel Aviv colpita, 20enne gravissimo. "Guterres non merita l'Onu"

14 novembre 2023 a

Sembra lontana la fine del conflitto tra Israele e Hamas, anche se il ministro degli Esteri israeliano Cohen parla di "altre due o tre settimane di legittimità internazionale alla guerra a Gaza". Secondo Tel Aviv, i terroristi avrebbero perso il controllo della capitale della Striscia. Il presidente Usa Biden chiede una maggiore protezione dell'ospedale Al Shifa. Segui la diretta.

Ore 16.54 - Razzi su Tel Aviv, 20enne gravemente ferito

Un 20enne è rimasto gravemente ferito da una scheggia dopo il lancio di razzi su Tel Aviv da parte di Hamas: lo riferisce Haaretz.

Ore 16.49 - Israele: "Anche con tregua per ostaggi guerra non si ferma"

Ore 16.37 - Israele, anche con tregua per ostaggi guerra non si ferma

"Anche se fosse necessario un cessate il fuoco per la restituzione dei nostri ostaggi, la guerra non si fermerà". Lo ha detto il ministro Benny Gantz citato dai media.

Ore 16.24 - Lettera Raisi a leader internazionali, "fermare Israele"

"Prendere misure efficaci per fermare immediatamente gli attacchi di Israele su Gaza e inviare aiuti umanitari nella zona è un dovere umanitario e legale di tutte le organizzazioni internazionali e regionali e di tutti i Paesi che cercano la libertà". Lo afferma il presidente iraniano Ebrahim Raisi in lettere inviate separatamente ai capi di Stato di alcuni Paesi. "Devono essere avviate iniziative serie, tra cui tagliare le relazioni politiche ed economiche con Tel Aviv, azioni legali per punire Israele e i suoi sostenitori e l'imposizione di sanzioni contro il regime", ha scritto Raisi, come riporta Irna.

Ore 15.54 - Israele, Guterres non merita di guidare l'Onu

Antonio Guterres "non merita di essere il Segretario generale delle Nazioni Unite". Così il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen. Nel corso di una conferenza stampa a Ginevra, dove ha incontrato la presidente della Croce Rossa internazionale, Mirjana Spoljaric. Secondo Cohen "Guterres non ha promosso alcun processo di pace nella regione mentre come tutte le nazioni libere, dovrebbe dire chiaramente e ad alta voce: Liberare Gaza da Hamas", conclude.

Ore 15.49 - Israele, non abbiamo prove che gli ostaggi siano in vita

Israele afferma di non aver avuto "prove" che gli ostaggi nelle mani di Hamas a Gaza siano "in vita". Il ministro degli Esteri Eli Cohen, a Ginevra con una delegazione dei familiari dei rapiti, ha spiegato che la Croce Rossa non li ha incontrati.