Israele e Hamas, la diretta: "Vicino l'accordo sugli ostaggi"

Il ministro degli Esteri israeliano Cohen parla di "altre due o tre settimane di legittimità internazionale alla guerra a Gaza", ma Tel Aviv si prepara in realtà a una campagna senza termini prestabiliti e intanto annuncia che Hamas è "in fuga" e ha perso il controllo della capitale della Striscia. I soldati di Netanyahu sono entrati nell'aula del Parlamento palestinese, mentre il presidente americano Biden chiede che vengano protetti pazienti e medici dell'ospedale Al Shifa. Di seguito gli aggiornamenti.

Ore 8.20 - "Vicino l'accordo sul rilascio di ostaggi donne e bambini"

Un accordo che prevede il rilascio di una parte degli ostaggi israeliani a Gaza in cambio della liberazione di detenuti palestinesi sarebbe vicino: lo rivela il Washington Post citando fonti israeliane di alto livello. L'accordo prevederebbe che le donne e i bambini israeliani siano rilasciati in gruppi, contemporaneamente alle donne e ai giovani palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Israele punta alla liberazione di tutte le donne e bambini rapiti, circa un centinaio, ma è probabile che il numero iniziale degli ostaggi liberati sarà inferiore: Hamas avrebbe dato la disponibilità a rilasciarne una settantina, secondo un militante citato ieri da Reuters. Il numero di donne e giovani palestinesi che potrebbero essere rilasciati non è chiaro, ma la settimana scorsa un responsabile arabo ha detto al WP che i detenuti con queste caratteristiche sono "almeno 120".

Ore 7.12 - "Uccisa da Hamas anche l'attivista Vivian Silver

L'attivista canadese-israeliana Vivian Silver, che si riteneva fosse stata presa in ostaggio da Hamas, è stata uccisa negli attacchi del 7 ottobre scorso in Israele: lo ha detto il figlio, Yonatan Zeigne, alla Cbc News. Silver, 74 anni, membro fondatore di Women Wage Peace, è stata uccisa nel kibutz Beeri, nel sud di Israele. Zeigne ha riferito di avere appreso la notizia dalle autorità israeliane, secondo cui i resti della donna sono stati trovati nel kibutz dove viveva e sono stati identificati solo adesso.

Ore 6.53 - Idf, trasferire incubatori da un ospedale di Israele a Gaza

"A seguito dell'offerta di assistenza umanitaria da parte dell'IDF al direttore generale dell'ospedale Shifa, l'IDF ha avviato uno sforzo umanitario per coordinare il trasferimento degli incubatori da un ospedale in Israele all'ospedale Shifa nella Striscia di Gaza". Lo comunicano le Forze di Difesa Israeliane sui loro canali social. "L’IDF resta impegnata a sostenere le proprie responsabilità morali e professionali nel distinguere tra civili e terroristi di Hamas - prosegue -. L’IDF è disposta a collaborare con qualsiasi mediatore affidabile per garantire il trasferimento degli incubatori".

Ore 5.21 - Lula, "bombe di Israele gravi come Hamas"

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha sostenuto ieri sera a Brasilia che i bombardamenti israeliani che hanno provocato più di 11.000 morti a Gaza sono "altrettanto gravi" degli attacchi "terroristici" sferrati contro il territorio israeliano il 7 ottobre, con 1.200 morti, dal gruppo Hamas. Durante una cerimonia a Brasilia, riferisce il quotidiano O Globo, il capo dello Stato ha inoltre criticato soprattutto l'alto numero di bambini e di donne uccisi nella guerra, nonché gli attacchi contro strutture mediche - come gli ospedali - che oltre a pazienti e medici ospitano migliaia di civili. Lula si è poi chiesto "perché (Israele) sta uccidendo persone innocenti, senza alcun criterio", aggiungendo che "l'idea di lanciare bombe dove ci sono bambini, dove ci sono ospedali, con il pretesto che lì c'è un terrorista, non ha una giustificazione. Prima - ha concluso - si salvino i bambini e le donne, poi si combatta con chi vuole combattere".

Ore 4.31 - Giordania, "le violazioni di Israele spingono la regione verso l'esplosione

Qualsiasi scenario che includa la rioccupazione di parti di Gaza da parte di Israele peggiorerà la crisi e le continue “violazioni” israeliane in Cisgiordania e Gerusalemme “spingeranno la regione verso un'esplosione”. E' l'avvertimento del re di Giordania Abdallah, come riportato dall'agenzia Petra, citata dal 'Guardian'. Il re ha affermato che "una soluzione militare o di sicurezza” non avrà successo, aggiungendo che il conflitto ha origine nell'occupazione e nella privazione dei diritti del popolo palestinese. In un incontro con importanti politici giordani, tra cui gli ex primi ministri e il presidente del Senato, Abdallah ha dichiarato che Gaza non deve essere separata dal resto dei territori palestinesi e ha chiesto la fine della guerra e la ripresa di un processo politico sulla soluzione dei due stati. “Qualsiasi altro percorso finirà con un fallimento e porterà a ulteriori cicli di violenza e distruzione”, ha affermato.

Ore 2.01 - IDF, attaccate postazioni di Hezbollah dopo il lancio di razzi

L'IDF, le Forze di Difesa Israeliane, hanno riferito che diversi razzi sono stati lanciati dal territorio libanese verso Israele nella tarda serata di lunedì, uno di questi è stato intercettato dal sistema di difesa missilistico israeliano mentre gli altri missili sono caduti tutti in aree aperte. E' quanto riporta il quotidiano israeliano Haaretz. Sempre l'IDF ha riferito che Israele ha attaccato le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nel sud del Libano in risposta al lancio di razzi contro Israele. (