Mosca, il sicario graziato da Putin in persona: uno choc, chi è quest'uomo

14 novembre 2023

Una decisione, clamorosa e brutale, che la dice lunghissima su Vladimir Putin: l'ex detective russo Sergei Khadzhikurbanov, condannato per l'omicidio della giornalista investigativa Anna Politkovskaya nel 2006, è stato infatti graziato dallo zar in persona per aver combattuto in Ucraina. Una notizia confermata all'Afp dal legale dell'uomo.

"Come combattente delle forze speciali, è stato invitato a firmare un contratto per partecipare all'operazione militare speciale. Quando il contratto è scaduto, è stato graziato con decreto presidenziale", ha spiegato l'avvocato, Alexei Mikhalchick.

La Politkovskaja era la celebre giornalista investigativa che indagò su Putin, il suo impero e sulla seconda guerra in Cecenia, scoperchiando scandali che arrivarono dritti dritti al Cremlino, con le prove dei crimini di guerra e del mancato rispetto dei diritti umani. La giornalista fu assassinata il 7 ottobre 2006: un agguato sotto casa, dove stava rientrando. Il cadavere fu ritrovato in ascensore. Nel giugno 2014 cinque uomini di etnia cecena sono stati condannati al carcere per l'omicidio sebbene non siano stati individuati i mandanti. Tra questi, appunto, il sicario appena graziato da Putin,