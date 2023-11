Ristorante, la minaccia ai clienti sul menù: "Ricordati dove sei"

16 novembre 2023 a

a

a

Cenare al ristorante, ma bevendo solo acqua. La tecnica che strizza l'occhio al risparmio non piace a un ristoratore di Londra che fa sentire in colpa quei clienti che optano per il menù più economico. A raccontare l'accaduto è una coppia di fidanzati, incappati nella steakhouse danese Köd. I due, dopo aver cenato in un ristorante di carne, hanno condiviso il particolare annuncio che li ha lasciati senza parole. "Prendi solo dell'acqua? Non siamo un ente di beneficenza", è il messaggio riportato.

Nel locale è previsto un menù fisso da 30 sterline a testa (circa 34 euro). Sotto all'indicazione, però, l'avvertimento: "Puoi avere l'acqua del rubinetto, ma ricorda che gestiamo un ristorante, non un ente di beneficenza. Se vuoi avere solo l'acqua del rubinetto, ti invitiamo a donare 1 sterlina alla Croce Rossa, così saranno tutti contenti". E così la 27enne ha ordinato solo acqua per ripicca, commentando comunque positivamente il servizio del ristorante, tanto da lasciargli la mancia.

Lo strampalato episodio non è passato inosservato sui social, dove non sono mancate critiche al proprietario. Morten Ortwed, danese che si è trasferito a Londra e ha aperto la steckhouse, si è difeso spiegando che "se tutti ordinassero solo acqua non potremmo far fronte alle spese con la nostra offerta". Non solo, ha anche aggiunto che il suo è umorismo danese e che deve ancora abituarsi a quello inglese.